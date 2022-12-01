ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يواصل نزيف النقاط بتعادل مثير أمام المصري البورسعيدي (فيديو)

واصل الزمالك نزيف النقاط في الدوري المصري، بتعادله للمباراة الثانية على التوالي أمام المصري 2-2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان الزمالك قد فقد نقطتين سابقتين بتعادله أمام إنبي في الجولة الماضية بهدف لكل فريق أيضًا.

افتتح إمام عاشور التسجيل للزمالك بتسديدة صاروخية بعيدة المدى في الدقيقة 20، ولكن لم يحافظ الزمالك على نظافة شباكه، ليرد عبد الرحيم دغموم بهدف التعادل للمصري في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ومع بداية الشوط الثاني تقدم الزمالك مرة أخرى عن طريق عمر السيسي في الدقيقة 56، ولكن خطف المصري التعادل مباشرة عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة 60.

بهذا التعادل رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، كما رفع المصري رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع.