ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يواصل نزيف النقاط بتعادل مثير أمام المصري البورسعيدي (فيديو)
واصل الزمالك نزيف النقاط في الدوري المصري، بتعادله للمباراة الثانية على التوالي أمام المصري 2-2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وكان الزمالك قد فقد نقطتين سابقتين بتعادله أمام إنبي في الجولة الماضية بهدف لكل فريق أيضًا.
افتتح إمام عاشور التسجيل للزمالك بتسديدة صاروخية بعيدة المدى في الدقيقة 20، ولكن لم يحافظ الزمالك على نظافة شباكه، ليرد عبد الرحيم دغموم بهدف التعادل للمصري في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.
ومع بداية الشوط الثاني تقدم الزمالك مرة أخرى عن طريق عمر السيسي في الدقيقة 56، ولكن خطف المصري التعادل مباشرة عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة 60.
بهذا التعادل رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، كما رفع المصري رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع.
وفي مباراة أخرى تقاسم فيوتشر صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالفوز 1-صفر على الداخلية، بهدف قرب النهاية، اليوم الخميس.
ورفع فيوتشر رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات، ليتقاسم القمة مع غزل المحلة، بينما ظل الداخلية في المركز الأخير بنقطة واحدة.
وسجل جوناتان نجويم هدف فيوتشر الوحيد في الدقيقة 87.
وأنهى الداخلية المباراة بتسعة لاعبين بسبب طرد بركات حداد في الدقيقة الخامسة وعبد العزيز السيد في الدقيقة 53، كما تلقى كريم وليد (نيدفيد) لاعب فيوتشر بطاقة حمراء في الدقيقة 77.
كما حقق أسوان فوزه الأول بعد أربع هزائم متتالية وانتصر 1-صفر على فاركو بهدف سجله أحمد بلحاج.
ويحتل أسوان المركز 14 برصيد ثلاث نقاط، وتجمد رصيد فاركو عند ست نقاط بالمركز السابع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: