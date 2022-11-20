فيريرا يغيب عن مباراة الزمالك والمصري بعد وفاة نجل زوجته

يغيب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، عن مباراة المصري المقبلة في كأس مصر، بعد حالة وفاة مفاجئة في محيط أسرته.

وتلقى فيريرا المدير خبرًا صادمًا، خلال الساعات الماضية، بعد وفاة نجل زولميرا زوجته.

وجاءت وفاة نجل زوجته في تركيا حيث كان يستعد للسفر إلى قطر لحضور كأس العالم، وتوفي في تركيا خلال رحلة ترانزيت.

وقدم أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالنادي واجب العزاء للمدير الفني، وحرص على توفير مرافق للسفر مع "فيريرا" للتغلب على أي عقبات تواجهه.

وسيتولى روي أجواش مساعد فيريرا إدارة مباراة الزمالك والمصري في كأس مصر، برفقة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

يذكر أن فيريرا أشرف على تدريب الزمالك، اليوم الأحد، حيث أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم فقرة فنية خاصة، على هامش مران الأبيض، اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال الفقرة، على التمرير بشكل سريع بين اللاعبين، والتحرك دون كرة في ظل وجود عملية الضغط العالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.