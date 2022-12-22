غوارديولا: مسيرتي مع مانشستر سيتي لن تكتمل دون الفوز بدوري أبطال أوروبا
قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن مسيرته مع النادي "لن تكتمل" دون الفوز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق.
وقاد غوارديولا الذي وافق على تمديد عقده لعامين إضافيين، الشهر الماضي، مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، لكنه فشل في الفوز بالبطولة الأوروبية الأولى للأندية حتى الآن، وحقق مركز الوصيف في نسخة 2020-2021.
وسبق لغوارديولا الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة الإسباني في موسمي 2008-2009 و2010-2011.
وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة فريقه مع ليفربول في الدور الرابع لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية: "أعترف أننا نود الفوز بهذا اللقب، ومسيرتي لن تكتمل دون الفوز بهذا اللقب.. هذا هو اللقب الذي لم نحرزه، وسنعمل على تحقيق ذلك، وأشعر أن سيتي سيحرز اللقب عاجلًا أم آجلًا".
ويحتل سيتي المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز متخلفًا بفارق 5 نقاط عن آرسنال اللندني صاحب الصدارة، وسيلتقي خارج ملعبه مع ليدز يونايتد في الجولة المقبلة في 28 ديسمبر الجاري.