غوارديولا: مسيرتي مع مانشستر سيتي لن تكتمل دون الفوز بدوري أبطال أوروبا

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن مسيرته مع النادي "لن تكتمل" دون الفوز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق.

وقاد غوارديولا الذي وافق على تمديد عقده لعامين إضافيين، الشهر الماضي، مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، لكنه فشل في الفوز بالبطولة الأوروبية الأولى للأندية حتى الآن، وحقق مركز الوصيف في نسخة 2020-2021.