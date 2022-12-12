تقرير: غوارديولا لا يفكر في ترك مانشستر سيتي لتدريب البرازيل

أنهت خسارة البرازيل بضربات الترجيح أمام منتخب كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 مشوار المدرب تيتي رفقة المنتخب البرازيلي، وفتحت التكهنات بشأن خليفته المحتمل وسط عدة ترشيحات من مدربين محليين وعالميين.

ويعتبر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حلم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وسبق أن أجرى اتصالات معه قبل 3 سنوات، ومع رحيل تيتي عاد الحلم مجددا والمحاولة مرة أخرى لإقناعه بتدريب منتخب السامبا.

وكان الظاهرة البرازيلي رونالدو، كشف، يوم الأحد، عن دخول اتحاد كرة القدم في بلاده، في مفاوضات مع غوارديولا لتولي تدريب منتخب السامبا، قبل أن يجدد المدرب الإسباني عقده مع مانشستر سيتي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن غوارديولا لا يفكر في ترك مانشستر سيتي أو تدريب منتخب البرازيل لعدة أسباب.

ويبقى أبرز الأسباب هي الارتياح الذي يشعر به غوارديولا في مانشستر سيتي، حيث قام مؤخرا بتمديد عقده حتى 2025 بشروط مالية مريحة، وأيضا علاقته الجيدة مع إدارة النادي الإنجليزي واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يعد أفضل دوري في العالم.