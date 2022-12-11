أبيل فيريرا ومدرب الهلال السعودي الأسبق أبرز الأجانب المرشحين لتدريب البرازيل
بدأ الاتحاد البرازيلي بالتفكير في خليفة تيتي الذي أعلن رحيله عن قيادة بطل العالم خمس مرات عقب الخسارة من كرواتيا في دور الثمانية لكأس العالم 2022 في قطر، لكن من غير المستبعد التعاقد مع مدير فني أجنبي.
وحولت كرواتيا تأخرها بهدف في الوقت الإضافي وكافحت أمام البرازيل لتفوز 4-2 بركلات الترجيح يوم الجمعة الماضي وتبلغ الدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم بعد التعادل 1-1 خلال 120 دقيقة، في واحدة من كبرى مفاجآت أدوار خروج المغلوب.
وبدأ طرح أسماء المدربين بعد قرار تيتي الرحيل بعد ست سنوات على رأس الإدارة الفنية للفريق، حيث يبدأ رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريغز في تلقي الاقتراحات من جميع الأطراف سواء من نوابه أو أشخاص موثوق بهم، لكنه قال إنه ليس في عجلة من أمره لتحديد المدرب الجديد للمنتخب الوطني وإن الاختيار ممكن في بداية عام 2023.
وقالت شبكة "غلوبو" البرازيلية إنه لا ينبغي أن تكون الجنسية عاملاً حاسماً في اختيار المدرب الجديد، مع وجود العديد من الاقتراحات المطروحة على الطاولة، إذ لا يستبعد رودريغيز التعاقد مع مدير فني غير برازيلي، وفي المقابلات الصحيفة الأخيرة قال إنه يريد مدربًا "يعمل مع الشباب ويواصل إعادة الصياغة التي يقوم بها تيتي".
ويُنظر إلى بعض الأسماء التي أُبلغ بها رودريغيز مثل الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أنها مستحيلة بسبب المبالغ التي ينطوي عليها الأمر وقضايا أخرى، آخرون مثل الإيطالي كارلو أنشيلوتي من ريال مدريد تم التعامل معهم على أنه من الصعب التعاقد معهم أيضًا.
الأجانب الأكثر سهولة في الوصول إليهم هم أولئك الذين كانوا أو يعملون بالفعل في البرازيل مثل البرتغالي أبيل فيريرا بطل ليبرتادوريس مرتين والمدير الفني الحالي لبالميراس، أو البرتغالي الآخر خورخي جيسوس، الذي فاز بخمسة ألقاب في أكثر من عام بقليل في فلامنغو بين عامي 2019 و2020 ويدرب حاليًا فنربخشة التركي.
ولم تسبق لأي مدير فني أجنبي قيادة المنتخب البرازيلي الحائز على لقب كأس العالم خمس مرات آخرها 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
ومن المدربين الوطنيين تم طرح أسماء فرناندو دينيز مدرب فلومينينسي ومانو مينيزيس من إنترناسيونال ودوريفال جونيور الذي رحل عن فلامنغو مؤخرًا.
وحتى الآن، لم يتم فتح المفاوضات مع أي مدرب. تتمثل فكرة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الحفاظ على أداء فني ثابت، كما حدث مع تيتي، ولكن بهيكل أكثر رشاقة.
ولا يرغب رودريغيز في اختيار مدرب مؤقت، ويرى أن المدير الفني يجب أن يستمر حتى نهائيات كأس العالم 2026.