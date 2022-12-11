أبيل فيريرا ومدرب الهلال السعودي الأسبق أبرز الأجانب المرشحين لتدريب البرازيل

وبدأ طرح أسماء المدربين بعد قرار تيتي الرحيل بعد ست سنوات على رأس الإدارة الفنية للفريق، حيث يبدأ رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريغز في تلقي الاقتراحات من جميع الأطراف سواء من نوابه أو أشخاص موثوق بهم، لكنه قال إنه ليس في عجلة من أمره لتحديد المدرب الجديد للمنتخب الوطني وإن الاختيار ممكن في بداية عام 2023.

وقالت شبكة "غلوبو" البرازيلية إنه لا ينبغي أن تكون الجنسية عاملاً حاسماً في اختيار المدرب الجديد، مع وجود العديد من الاقتراحات المطروحة على الطاولة، إذ لا يستبعد رودريغيز التعاقد مع مدير فني غير برازيلي، وفي المقابلات الصحيفة الأخيرة قال إنه يريد مدربًا "يعمل مع الشباب ويواصل إعادة الصياغة التي يقوم بها تيتي".

ويُنظر إلى بعض الأسماء التي أُبلغ بها رودريغيز مثل الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أنها مستحيلة بسبب المبالغ التي ينطوي عليها الأمر وقضايا أخرى، آخرون مثل الإيطالي كارلو أنشيلوتي من ريال مدريد تم التعامل معهم على أنه من الصعب التعاقد معهم أيضًا.