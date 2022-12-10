تيتي يعلن رحيله رسميًا عن منتخب البرازيل
كشف تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل أن مباراة كرواتيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 كانت الأخيرة له مع منتخب السيليساو.
وتغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الجمعة.
وقال تيتي في تصريحات صحفية إن عقده ينتهي، بنهاية الشهر الجاري، وبالتالي تم انتهاء مشواره رسميًا مع منتخب البرازيل.
وبعد تعادل في الوقت الأصلي دون أهداف بدا أن البرازيل تقترب من المربع الذهبي حين سجل نيمار بجهد فردي مميز قبل نهاية الشوط الإضافي الأول.
لكن برونو بتكوفيتش أدرك التعادل في الشوط الإضافي الثاني بتسديدة غيرت اتجاهها، لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح.
وتولى تيتي مسؤولية تدريب البرازيل، في 16 يونيو 2016، خلفًا لمواطنه دونغا وبقي في منصبه حتى مونديال 2022.
وخاض تيتي 81 مباراة فاز في 60 منها، وتعادل 15 مباراة وخسر 6 مباريات فقط.
وسجل منتخب البرازيل تحت قيادته 173 هدفًا، واستقبل 29 هدفًا.
وحقق المنتخب البرازيلي تحت قيادة تيتي لقب كوبا أمريكا، العام 2019، وخسر لقب نفس البطولة، العام 2021، أمام الأرجنتين، بهدف دون رد.
وتحسر منتخب البرازيل المدجج بالنجوم، اليوم الجمعة، على ضياع الحلم بعد الخسارة في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم بركلات الترجيح أمام كرواتيا لينتحب اللاعبون على العشب بعد انتهاء المباراة.
وكان الفريق على بعد دقائق من بلوغ الدور قبل النهائي بعد أن شن نيمار هجمة في الشوط الإضافي الأول من خارج منطقة الجزاء وتبادل الكرة مرتين في عمق دفاع كرواتيا ثم راوغ الحارس ليسجل هدفه الدولي 77 مع المنتخب معادلًا الرقم القياسي للأسطورة بيليه هداف البرازيل التاريخي.
لكن بدلًا من الحفاظ على تقدمها الطفيف اندفعت البرازيل بحثًا عن هدف ثانٍ وتعرضت للعقاب حين تعادل البديل برونو بتكوفيتش من التسديدة الوحيدة لكرواتيا داخل المرمى قبل نهاية الوقت الإضافي ليفطر قلوب البرازيليين في استاد المدينة التعليمية.
ونال دومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا جائزة رجل المباراة عن جدارة واستحقاق بعد عمله البطولي خلال المباراة وكذلك في ركلات الترجيح.
وأخفق ماركينيوس ورودريجو في التنفيذ من علامة الجزاء وكان هذا آخر شيء أرادته البرازيل بطلة العالم خمس مرات.