تيتي يعلن رحيله رسميًا عن منتخب البرازيل

كشف تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل أن مباراة كرواتيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 كانت الأخيرة له مع منتخب السيليساو.

وتغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الجمعة.

وقال تيتي في تصريحات صحفية إن عقده ينتهي، بنهاية الشهر الجاري، وبالتالي تم انتهاء مشواره رسميًا مع منتخب البرازيل.