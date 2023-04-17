إيقاف محمود كهربا 12 مباراة
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم النادي الأهلي 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه (33 ألف دولار)، لقيامه بسباب جماهير الزمالك.
وتم استدعاء "كهربا" للتحقيق على خلفية شكوى رسمية من فريق الزمالك للجنة الانضباط للمطالبة بمعاقبة اللاعب لمشاركته في هتافات مسيئة من جانب مشجعي "القلعة الحمراء" خلال مباراة القمة بين الفريقين في الدوري المصري، يوم 21 يناير الماضي، وفاز بها الأهلي بنتيجة 0-3 وسجل كهربا هدفًا.
وهزَّ "كهربا"، وبديله محمد شريف، الشباك ليفوز الأهلي 3-صفر على غريمه الزمالك حامل اللقب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر احتفال محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، بالفوز على نظيره الزمالك، بترديد "هتافات مسيئة" مع جماهير ناديه على مدرجات استاد القاهرة، الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري المصري.
وظهر واضحًا في الفيديو المتداول كهربا وهو يردد "ألفاظًا مسيئة" ضد ناديه السابق الزمالك.
وقررت لجنة الانضباط إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.
وكشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لـ"إرم نيوز" أن كهربا من حقه تقديم استئناف على العقوبة الصادرة بحقه، ولكن سيتم تطبيق العقوبة حتى يتم النظر في الاستئناف إن تقدم به.
وأعلنت لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزت خميس وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي وعصام فريد وإيهاب عثمان وعزت أبوزيد، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك لسبه اللاعب محمود كهربا، وشكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا لسبه جماهير الزمالك.
وقررت اللجنة اتخاذ قرارات جاءت كالتالي:
تغريم رئيس نادي الزمالك 300 ألف جنيه تسدد خلال شهر.
حرمان رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك.
تحذير رئيس نادي الزمالك بخطاب رسمي من العودة لمثل هذا السلوك وتذكرته بالقواعد الانضباطية.
كما قررت اللجنة معاقبة لاعب النادي الأهلي كهربا، بالإيقاف 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية، وغرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.
وأخيرًا تحذير النادي الأهلي من تكرار قيام الجماهير باستخدام عبارات أو إشارات تنطوي على اخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية.