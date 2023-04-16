ما الذي يؤخر "كهربا" عن تسديد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك؟
كشف الإعلامي سيف زاهر عن أسباب تأخر محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، في تسديد الغرامة المفروضة عليه من قبل "فيفا" لصالح نادي الزمالك.
وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدرت قرارها الخاص بشأن العقوبة الموقعة على كهربا بشأن الغرامة لصالح نادي الزمالك في وقت سابق والتي تصل إلى 2 مليون دولار فضلا عن 5% فوائد على المبلغ اعتبارًا من يوم الـ20 من يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد.
فيما منحت كهربا مهلة أخيرة لمدة 60 يومًا، لسداد الغرامة لنادي الزمالك، وفي حال عدم الدفع خلال 60 يومًا سيمنع من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ستة أشهر.
وأشار فيفا في خطابه لاتحاد الكرة لتغريم كهربا غرامة مالية قدرها 30 ألف فرانك يتم دفعها خلال 30 يومًا، بعدما عقدت اللجنة جلسة يوم الـ2 من فبراير الماضي ناقشت خلالها القضية.
بينما كشفت تقارير أخرى، أن محامي كهربا أمامه 21 يومًا للاستئناف على الحكم أمام المحكمة الرياضية الدولية، على أن تبدأ مهلة الـ60 يومًا لدفع الغرامة المقررة عليه بداية من يوم استلام الحيثيات وهو ما حدث في الـ11 من أبريل الماضي.
وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: "أموال غرامة كهربا تم تجهيزها، وهذه معلومة مليون في المائة مؤكدة، وفريق كهربا القانوني يلعب على أمر واحد وهو أن نادي أفيس البرتغالي الذي انتقل إليه اللاعب قبل الانضمام للأهلي لا يباع وبالتالي لا يعلن إفلاسه ويدخل بهذا الأمر طرفًا في القضية ويتحمل جزءًا كبيرًا من الغرامة، وأيضا جزء من مناورات بين ناديي الأهلي والزمالك لتأخير الأموال حتى لا يقوم الفريق الأبيض بإبرام صفقات جديدة".
وأضاف: "وأؤكد أن أموال كهربا جاهزة كلها، وأعلم تفاصيل هذه الأموال كيف تم جمعها من قبل بعض المحبين والإعلانات التي شارك فيها اللاعب، وأقل جهة تحملت في هذه القصة هو النادي الأهلي من خلال تعديل عقد اللاعب ومنحه جزءا من مستحقات له".
وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد تقدمه بخطاب جديد للفيفا بشأن قضية كهربا، موضحًا في تصريحات عبر قناته على موقع "يوتيوب": "بالنسبة لموضوع كهربا نحن لسنا نائمين، أمير مرتضى أرسل للاتحاد الدولي، موضوع كهربا أصبح الآن قضية دولية، طالما لا تصدروا بيان اعتذار، العداد مستمر فائدة الغرامة 18% والدولار يزيد، دعوه يؤجل الدفع، لو كان دفع من البداية كان سيدفع 34 مليونا، الآن سيدفع حوالي 100 مليون جنيه".
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم الإثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز بالموسم الحالي حتى الآن برصيد 50 نقطة جمعها من خوض 20 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه 38 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف فقط.