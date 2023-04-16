ما الذي يؤخر "كهربا" عن تسديد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك؟

كشف الإعلامي سيف زاهر عن أسباب تأخر محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، في تسديد الغرامة المفروضة عليه من قبل "فيفا" لصالح نادي الزمالك.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدرت قرارها الخاص بشأن العقوبة الموقعة على كهربا بشأن الغرامة لصالح نادي الزمالك في وقت سابق والتي تصل إلى 2 مليون دولار فضلا عن 5% فوائد على المبلغ اعتبارًا من يوم الـ20 من يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد.

فيما منحت كهربا مهلة أخيرة لمدة 60 يومًا، لسداد الغرامة لنادي الزمالك، وفي حال عدم الدفع خلال 60 يومًا سيمنع من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ستة أشهر.

وأشار فيفا في خطابه لاتحاد الكرة لتغريم كهربا غرامة مالية قدرها 30 ألف فرانك يتم دفعها خلال 30 يومًا، بعدما عقدت اللجنة جلسة يوم الـ2 من فبراير الماضي ناقشت خلالها القضية.

بينما كشفت تقارير أخرى، أن محامي كهربا أمامه 21 يومًا للاستئناف على الحكم أمام المحكمة الرياضية الدولية، على أن تبدأ مهلة الـ60 يومًا لدفع الغرامة المقررة عليه بداية من يوم استلام الحيثيات وهو ما حدث في الـ11 من أبريل الماضي.