الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد كهربا
كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور عن اتجاه نادي الزمالك لإرسال خطاب جديد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطره فيه بعدم دفع الغرامة الموقعة على محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، حتى الآن، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد اللاعب.
وكان "فيفا قد أمهل "كهربا" مدة 60 يومًا، في شهر فبراير الماضي، لدفع الغرامة المفروضة عليه لصالح الزمالك وإلا سيتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر جديدة.
وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه الفضائية، اليوم الثلاثاء: "الزمالك سيقوم، غدًا، بإرسال خطاب إلى (فيفا) يخطره فيه بأن كهربا لم يسدد الغرامة خلال الـ60 يومًا الماضية، وأن المهلة انتهت بالفعل، لأن الخطاب وصل، يوم 8 فبراير الماضي، وأمس، كان اليوم الـ 61 من المهلة المفروضة عليه، وكهربا لم يتمكن من جمع مبلغ العقوبة حتى الآن".
وأضاف: "الزمالك تقدم بالفعل بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب، ورغم أن اللاعب مهدد بالإيقاف مرة أخرى ومرت الأيام دون أن يحدث جديد، وسيكون هناك قرار جديد ستتخذه لجنة الانضباط ضد اللاعب، والزمالك مستفيد مما يحدث وليس متضررًا لأن الفوائد تزيد على اللاعب".
وكان أشرف عبد العزيز، محامي "كهربا"، قد قال في تصريحات تلفزيونية سابقة أن "كهربا اقترب من جمع مبلغ الغرامة ويتبقى بعض المبالغ البسيطة، وفي غضون الساعات المقبلة سيتم تسديدها".
وكان "كهربا" قد شارك في فوز الأهلي على بيراميدز، أمس، في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.
وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد ليتوج بكأس مصر للمرة رقم 38 في تاريخه.
وبذلك يلتقي الأهلي مع الزمالك بطل الدوري المصري 2021-2022 في مباراة كأس السوبر.