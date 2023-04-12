الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد كهربا

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور عن اتجاه نادي الزمالك لإرسال خطاب جديد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطره فيه بعدم دفع الغرامة الموقعة على محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، حتى الآن، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد اللاعب.

وكان "فيفا قد أمهل "كهربا" مدة 60 يومًا، في شهر فبراير الماضي، لدفع الغرامة المفروضة عليه لصالح الزمالك وإلا سيتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر جديدة.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه الفضائية، اليوم الثلاثاء: "الزمالك سيقوم، غدًا، بإرسال خطاب إلى (فيفا) يخطره فيه بأن كهربا لم يسدد الغرامة خلال الـ60 يومًا الماضية، وأن المهلة انتهت بالفعل، لأن الخطاب وصل، يوم 8 فبراير الماضي، وأمس، كان اليوم الـ 61 من المهلة المفروضة عليه، وكهربا لم يتمكن من جمع مبلغ العقوبة حتى الآن".