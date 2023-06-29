النصر الإماراتي يعلن تعاقده مع سيدريك باكامبو

وتألق باكامبو، البالغ من العمر 32 عاما، مع سوشو عام 2010، ولعب 107 مباريات رسمية على مدار 5 مواسم، وسجل 21 هدفا، ثم انتقل إلى بورصة سبور، وحصل على لقب الهداف.

وتعاقد مع فياريال في 2015، وظل معه حتى 2018، ثم انتقل إلى بكين جوان الصيني حتى 2022، عندما انتقل إلى مارسيليا، قبل الرحيل إلى أولمبياكوس اليوناني، وسجل مع الأخير 18 هدفاً وضعته في صدارة هدافي الدوري اليوناني للموسم المنصرم.