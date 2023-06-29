النصر الإماراتي يعلن تعاقده مع سيدريك باكامبو
أعلن نادي النصر الإماراتي تعاقده رسميا مع سيدريك باكامبو، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال النادي عبر حسابه على تويتر: "أحلى عيدية، الفضائي الكونغولي، هداف الدوري اليوناني، سيدريك باكامبو نصراوي".
ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد أو التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، فيما قالت تقارير سابقة إن العقد سيكون لمدة عامين.
وتألق باكامبو، البالغ من العمر 32 عاما، مع سوشو عام 2010، ولعب 107 مباريات رسمية على مدار 5 مواسم، وسجل 21 هدفا، ثم انتقل إلى بورصة سبور، وحصل على لقب الهداف.
وتعاقد مع فياريال في 2015، وظل معه حتى 2018، ثم انتقل إلى بكين جوان الصيني حتى 2022، عندما انتقل إلى مارسيليا، قبل الرحيل إلى أولمبياكوس اليوناني، وسجل مع الأخير 18 هدفاً وضعته في صدارة هدافي الدوري اليوناني للموسم المنصرم.
وعلى الصعيد الدولي، ولد باكامبو في فرنسا، ومثلها دوليا على مستوى الشباب تحت 20 عاما، وسجل 8 أهداف في 38 مباراة.
وفاز النجم الكونغولي ببطولة أوروبا للشباب 2010، تحت 19 عاما، ثم عاد في عام 2015، وظهر لأول مرة مع منتخب جمهورية الكونغو.
وكان النصر أعلن أمس التعاقد مع اللاعب الكولومبي كيفين أغوديلو، قادمًا من نادي سبيزيا الإيطالي.