رسميا.. النصر الإماراتي يتعاقد مع الكولومبي كيفين أغوديلو

أعلن نادي النصر الإماراتي، التعاقد مع اللاعب الكولومبي كيفين أغوديلو، قادمًا من نادي سبيزيا الإيطالي لدعم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

ويجيد أغوديلو صاحب الـ24 عامًا اللعب بالقدم اليسرى.

وارتبط اسم أغوديلو خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى نادي النصر السعودي حسب تقارير إيطالية قبل أن يعلن النصر الإماراتي حسم الصفقة بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

وقال حساب نادي النصر عبر تويتر: "عيدية العيد، من الدوري الإيطالي إلى دانة الدنيا دبي، الكولومبي كيفين أغوديلو نصراوي".