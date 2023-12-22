NBA.. مينيسوتا تمبرولفز يهزم لوس أنجلوس ليكرز
قاد أنطوني إدواردز فريقه مينيسوتا تيمبروولفز للفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 118/111 في دوري السلة الأمريكي.
وأحرز إدواردز 27 نقطة وسيطر على سبع مرات مرتدة كما قدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه.
وأضاف كارل أنطوني تاونز 21 نقطة للفريق الفائز الذي عوض هزيمته في مواجهة فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز قبل ذلك بليلة واحدة.
وسجل أنطوني ديفيز 31 نقطة وسيطر على ثماني كرات مرتدة لليكرز الذي خسر في مباراته الرابعة على التوالي.
شيكاغو بولز يهزم سان أنطونيو سبيرز
وخسر سان أنطونيو سبيرز أمام شيكاغو بولز 95/114.
وفي مباريات أخرى فاز يوتا جاز 119/111 على ديترويت بيستونز، نيو أورليانز بيليكانز 123/104 على كليفلاند كافالييرز، وميلواكي بكس 118/114 على أورلاندو ماجيك.
كما فاز ممفيس غريزليس 116/103 على إنديانا بيسرز، وأوكلاهوما سيتي ثاندر 134/115 على لوس أنجلوس كليبرز، واشنطن ويزاردز 118/117 على بورتلاند ترايل بليزيرز.