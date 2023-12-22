NBA.. مينيسوتا تمبرولفز يهزم لوس أنجلوس ليكرز

شيكاغو بولز يهزم سان أنطونيو سبيرز

وخسر سان أنطونيو سبيرز أمام شيكاغو بولز 95/114.

وفي مباريات أخرى فاز يوتا جاز 119/111 على ديترويت بيستونز، نيو أورليانز بيليكانز 123/104 على كليفلاند كافالييرز، وميلواكي بكس 118/114 على أورلاندو ماجيك.

كما فاز ممفيس غريزليس 116/103 على إنديانا بيسرز، وأوكلاهوما سيتي ثاندر 134/115 على لوس أنجلوس كليبرز، واشنطن ويزاردز 118/117 على بورتلاند ترايل بليزيرز.