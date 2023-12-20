NBA.. بداية مظفرة لمورانت في فوز ممفيس المثير على بليكانز

تألق جا مورانت في مباراته الأولى هذا الموسم بتسجيل 34 نقطة، من بينها الرمية الحاسمة مع نهاية اللقاء، ليعدل ممفيس غريزليز تأخره إلى فوز 115-113 على نيو أورليانز بليكانز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وطلب ممفيس، الذي كان متأخرا بفارق 24 نقطة في الشوط الأول وبفارق 14 نقطة في الربع الرابع، وقتا مستقطعا، والنتيجة التعادل 113-113 قبل عشر ثوان على النهاية، ليتعملق مورانت ويتقدم اللاعب الذي تم اختياره مرتين ضمن فريق كل النجوم على السلة، وينهي مسلسل انتصارات بليكانز الذي دام أربع مباريات.

واستحوذ مورانت، الذي سجل 27 نقطة في الشوط الثاني، على ست كرات مرتدة، وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه أيضا مع عودته لغريزليز، عقب إيقافه 25 مباراة بسبب ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل سلاحا.