NBA.. بداية مظفرة لمورانت في فوز ممفيس المثير على بليكانز
تألق جا مورانت في مباراته الأولى هذا الموسم بتسجيل 34 نقطة، من بينها الرمية الحاسمة مع نهاية اللقاء، ليعدل ممفيس غريزليز تأخره إلى فوز 115-113 على نيو أورليانز بليكانز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وطلب ممفيس، الذي كان متأخرا بفارق 24 نقطة في الشوط الأول وبفارق 14 نقطة في الربع الرابع، وقتا مستقطعا، والنتيجة التعادل 113-113 قبل عشر ثوان على النهاية، ليتعملق مورانت ويتقدم اللاعب الذي تم اختياره مرتين ضمن فريق كل النجوم على السلة، وينهي مسلسل انتصارات بليكانز الذي دام أربع مباريات.
واستحوذ مورانت، الذي سجل 27 نقطة في الشوط الثاني، على ست كرات مرتدة، وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه أيضا مع عودته لغريزليز، عقب إيقافه 25 مباراة بسبب ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل سلاحا.
وفي مباراة أخرى، سجل ستيفن كري رمية ثلاثية قبل 11.5 ثانية من نهاية الوقت الإضافي، ليساعد غولدن ستيت وريورز على تخطي عقبة بوسطن سيلتيكس في سان فرانسيسكو بالفوز عليه 132-126.
وهذا ثالث انتصار على التوالي لوريورز. وكان كري أفضل المسجلين في فريقه برصيد 33 نقطة وأضاف كلاي طومسون 24 نقطة.
وانتهت سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لسيلتيكس.
وسجل داميان ليلارد 40 نقطة في أعلى معدل له هذا الموسم، من بينها 19 نقطة في الربع الأول ليفوز ميلووكي باكس 132-119 على سان أنطونيو سبيرز.
وفاز ميلووكي بخمس مباريات متتالية.
وأنهى بورتلاند تريل بليزرز سلسلة من سبع هزائم بالفوز على فينكس صنز 109-104.