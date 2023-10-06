"سيتذكرونه بقية حياتهم".. إبراهيموفيتش يكشف عن هدفه المفضل في مسيرته الطويلة (فيديو)
كشف المهاجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش عن هدفه المفضل في مسيرته الطويلة.
وسجل إبراهيموفيتش أكثر من 500 هدف، حيث لعب لإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبرشلونة ومانشستر يونايتد، قبل أن يعتزل في نهاية الموسم الماضي.
وكان إبراهيموفيتش، الذي يبلغ من العمر 42 عاما، أيضًا هدافًا مع منتخب بلاده وسجل 62 هدفًا في 122 مباراة دولية، كما فاز ببطولة الدوري المحلي في خمس دول مختلفة.
وعلى الرغم من جسمه الطويل والقوي، سجل إبراهيموفيتش مجموعة كاملة من الأهداف، وظهر على برنامج "Piers Morgan Uncentriced" وتحدث عن عدة لحظات من مسيرته.
وتحدث إبراهيموفيتش عن هدفه المفضل وقال: "إنها الركلة المقصية ضد إنجلترا، هو المفضل لدي".
وتحدث للصحفي الشهير بيرس مورغان، عن المباراة التي أقيمت في 2012، وفازت السويد 4/2 وسجل إبراهيموفيتش الأهداف الأربعة.
ومن بين الأهداف المقصية المذهلة من 30 ياردة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وتابع إبراهيموفيتش: "إنه المفضل لدي لأسباب عديدة، الهدف مذهل، ليس فقط لأنه أنا أو بسبب غروري، ولكن من سيفعل ذلك؟.
وأوضح: "لا أرى الكثير من اللاعبين يفعلون ذلك، معظم الأشخاص في هذا الموقف سيأخذون الكرة ويضيعون الوقت لأننا كنا فائزين 3/2".
وواصل: "جو هارت كان حارس المرمى وقلت "سأخدعه الآن" عندما رأيته ثم قمت بالتصويب، كمهاجم، أنت تعرف مكان الهدف وكنت أعلم أن الكرة ستدخل المرمى عندما سددت".
وكشف إبراهيموفيتش، الذي كان يلعب لباريس سان جيرمان في ذلك الوقت، أيضًا عن مدى وجود أهمية أكبر وراء هذا الهدف نظرًا للانتقادات التي واجهها سابقًا في مسيرته.
وأضاف: "الهدف هو الأجمل لأنه كان ضد إنجلترا، قبل مجيئي إلى إنجلترا، تحدثوا عني بالسوء لأن عقليتهم تقول إذا لم تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، فأنت لست جيدًا بما فيه الكفاية".
وأتم: "خلال المباراة كانت الجماهير الإنجليزية تهاجمني، وكانت وسائل الإعلام تكتب أنني لم أسجل أبدًا ضد الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا وكيف أفشل دائمًا ضد الفرق الإنجليزية، لذلك كان هذا كل ما يدور في ذهني".
وأكد: "لذا كان هذا الهدف هو الحزمة الكاملة، لقد سجلت أربعة أهداف وكانت هذه حزمة كاملة بسبب كل ما تلقيته".
وقال: "هذا هو الهدف الأجمل وهو الهدف الذي ستتذكره إنجلترا دائمًا لبقية حياتهم، لذلك يبدو الأمر أفضل".
كان إبراهيموفيتش معروفًا بأنه إحدى الشخصيات الأكبر من الحياة في كرة القدم عندما كان يلعب، ولم يكن السويدي يخشى أبدًا التعبير عن رأيه أو مواجهة المعارضين.
وأوضح: "بعد الهدف أعتقد أنني رأيت داني ويلبيك، فخلعت قميصي وقلت له: استمتع، لن ترى شيئًا كهذا مرة أخرى أبدًا، في الواقع لقد كنت وقحًا معه، لا أعرف السبب".