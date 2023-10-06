"سيتذكرونه بقية حياتهم".. إبراهيموفيتش يكشف عن هدفه المفضل في مسيرته الطويلة (فيديو)

كشف المهاجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش عن هدفه المفضل في مسيرته الطويلة.

وسجل إبراهيموفيتش أكثر من 500 هدف، حيث لعب لإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبرشلونة ومانشستر يونايتد، قبل أن يعتزل في نهاية الموسم الماضي.

وكان إبراهيموفيتش، الذي يبلغ من العمر 42 عاما، أيضًا هدافًا مع منتخب بلاده وسجل 62 هدفًا في 122 مباراة دولية، كما فاز ببطولة الدوري المحلي في خمس دول مختلفة.

وعلى الرغم من جسمه الطويل والقوي، سجل إبراهيموفيتش مجموعة كاملة من الأهداف، وظهر على برنامج "Piers Morgan Uncentriced" وتحدث عن عدة لحظات من مسيرته.