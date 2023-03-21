إبراهيموفيتش عن عودته لمنتخب السويد: أنا الماضي والحاضر والمستقبل

عاد المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الثلاثاء، إلى المنتخب السويدي بعد تعافيه من إصابة في الركبة استعدادا لمواجهة بلجيكا في تصفيات بطولة أوروبا 2024، معلنا أنه الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لفريقه.

وعاد لاعب ميلان، البالغ عمره 41 عاما، للملاعب بعد إصابة أبعدته عن المنافسات 14 شهرا، وسجل من ركلة جزاء أمام أودينيزي ليصبح أكبر لاعب سنا يهز الشباك في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. ويضع نصب عينيه الآن العودة للمحافل الدولية عندما تستضيف السويد منتخب بلجيكا، يوم الجمعة.

وعندما سأله أحد الصحفيين بشأن ما إذا كان عازما على قيادة الفريق إلى نهائيات البطولة التي تقام العام المقبل في ألمانيا، قدم إبراهيموفيتش ردا قويا أعاد إلى الأذهان التصريحات التي اعتاد أن يدلي بها في الماضي.

وقال إبرا بابتسامة ساخرة: "لو كنت بحالة جيدة واستدعاني المدرب، سأساعده هو والفريق والبلد بتقديم أفضل ما في جعبتي، أعتقد أنك في مثل سني لا تستطيع أن تفكر في المستقبل، تفكر في الحاضر، رغم أنني الماضي والحاضر والمستقبل".