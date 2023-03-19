ترتيب الدوري الإيطالي.. أودينيزي يسقط ميلان بثلاثية (فيديو)
اقتنص أودينيزي فوزا مثيرا على حساب ضيفه ميلان، بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما، يوم السبت، بملعب الفريولي، في إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.
وتقدم أودينيزي في الدقيقة التاسعة عن طريق روبيرتو بيريرا، بعد تمريرة خاطئة من بن ناصر استخلصها ساماردزيتش بشكل جيد ليتوغل ويمر من توموري داخل المنطقة، ويطلق بيريرا تسديدة أرضية زاحفة ومفاجئة داخل الشباك.
وحصل ميلان على ركلة جزاء، انبرى لها إبراهيموفيتش، ليهدرها بعدما سددها على يسار الحارس سيلفيستري الذي تألق وتصدى للركلة، لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو ويعيد الركلة من جديد بعد دخول أحد لاعبي أودينيزي داخل المنطقة، ليتمكن زلاتان من تحويلها لهدف التعادل بالدقيقة 46.
وبعدها سريعا تمكن بيتو من تسجيل الهدف الثاني لأودينيزي، بعد عرضية من الناحية اليسرى من سوكسيس لداخل الستة ياردة، قابلها بيتو وسط غفلة دفاعية من لاعبي ميلان، بتسديدة سكنت الشباك.
وضاعف أصحاب الأرض النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة 70، بعد مرور سوكسيس من الجهة اليسرى ليمرر كرة عرضية أرضية سددها أودوجي بتسديدة تابعها إهيزيبو من داخل الستة ياردة في الشباك.
وتجمد رصيد ميلان عند 48 نقطة بالمركز الرابع ويفرط في فرصة الصعود لوصافة الكالتشيو، فيما رفع أودينيزي رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الثامن.