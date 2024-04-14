مفاجأة مدوية في رد اتحاد الكرة المصري على شكوى فيتوريا

وتلقّى الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، شكوى رسميّة من البرتغالي روي فيتوريا قدّمها إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)؛ بسبب عدم التزام الأوّل بسداد قيمة شرطه الجزائي في عقده عقب إقالته.

وكان الاتحاد المصري أقال فيتوريا (53 عاماً) بعد الخروج على يد جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي أقيمت في كوت ديفوار مطلع العام الحالي.

وقال جمال علام، في تصريحات صحفية، إن الاتحاد تلقى بالفعل إنذاراً من محامي روي فيتوريا للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه.

ويحق لفيتوريا الحصول على راتب شهرين كشرط جزائي في حال إقالته، عقب الإخفاق في أمم إفريقيا قبل انتهاء مهلة 15 يوماً.

وأضاف علام في مفاجأة مدوية: "الاتحاد ملتزم بالعقود التي أبرمها بدليل أنه صرف قيمة الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا، مشيراً إلى أن الشؤون القانونية في اتحاد الكرة أكدت أن هناك بنداً في العقد يسمح بالفسخ من دون شرط جزائي، وأرسلنا العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى، ولو جاءت التوصية بسداد الشرط الجزائي فلن نمانع في سداده".

وتابع: "لا صحة لأحقية فيتوريا في الحصول على باقي قيمة عقده بالكامل، الممتد حتى أغسطس 2026، وفقاً لبنود العقد".