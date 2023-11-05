مارسيلو عقب تتويج فلومينينسي بكأس ليبرتادوريس: هو اللقب الأهم في مسيرتي

ظهر البرازيلي مارسيلو، نجم فلومينينسي، متأثرًا للغاية إثر تتويجه مع فريقه بلقب كوبا ليبرتادوريس، للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني، (2-1) في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، مساء السبت.

وقال مارسيلو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "في ريال مدريد سيفهمون ذلك، إنه أهم لقب في مسيرتي على مستوى الأندية، لأنه النادي الذي نشأت فيه ورعاني".

وكان مارسيلو، البالغ 35 عامًا، لاعبًا في صفوف فلومينينسي خلال الفترة من 2005 وحتى 2007، قبل انتقاله إلى ريال مدريد الذي استمر معه حتى صيف العام الماضي، حين قرر الرحيل وخوض تجربة لم تكلل بالنجاح مع أولمبياكوس اليوناني.