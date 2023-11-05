مارسيلو عقب تتويج فلومينينسي بكأس ليبرتادوريس: هو اللقب الأهم في مسيرتي
ظهر البرازيلي مارسيلو، نجم فلومينينسي، متأثرًا للغاية إثر تتويجه مع فريقه بلقب كوبا ليبرتادوريس، للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني، (2-1) في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، مساء السبت.
وقال مارسيلو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "في ريال مدريد سيفهمون ذلك، إنه أهم لقب في مسيرتي على مستوى الأندية، لأنه النادي الذي نشأت فيه ورعاني".
وكان مارسيلو، البالغ 35 عامًا، لاعبًا في صفوف فلومينينسي خلال الفترة من 2005 وحتى 2007، قبل انتقاله إلى ريال مدريد الذي استمر معه حتى صيف العام الماضي، حين قرر الرحيل وخوض تجربة لم تكلل بالنجاح مع أولمبياكوس اليوناني.
وأوضح نجم ريال مدريد السابق: "لقد حققت لقبًا مهمًّا جدًّا مع فريقي المفضل، الذي منحني وساعدني لبناء مسيرتي، ليس هناك شيء أكثر قيمة من ذلك. إنه لا يقدر بثمن".
يذكر أن مارسيلو لعب 16 موسمًا بقميص ريال مدريد، وحقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ولقب الليغا 6 مرات، وكأس السوبر الإسباني 5 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس الملك في مناسبتين.
وتقدم الأرجنتيني جيرمان كانو لفلومينينسي بهدف في الدقيقة الـ36 قبل أن يتعادل لويس أدفينكولا لفريق المدرب خورخي ألميرون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني.
وخاض الفريقان شوطين إضافيين بعد التعادل. وفي الدقيقة الـ99 سجل كينيدي هدف الفوز قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويُطرد لمبالغته في الاحتفال بالهدف.
وفاز فريق المدرب فرناندو دينيز، الذي يقود منتخب البرازيل بشكل مؤقت، بلقب ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه.