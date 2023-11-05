فلومينينسي يهزم بوكا جونيورز ويتوج بطلا لكأس الليبرتادوريس

حقق فريق فلومينينسي البرازيلي فوزا مثيرا على حساب نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنتيجة (2-1)، ليتوج بطلا لبطولة كأس الليبرتادوريس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ماراكانا التاريخي.

وتقدم جيرمان كانو لصالح فريقه البرازيلي في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل لويس أدفينكولا للفريق الأرجنتيني في الدقيقة 72.