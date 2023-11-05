فلومينينسي يهزم بوكا جونيورز ويتوج بطلا لكأس الليبرتادوريس
حقق فريق فلومينينسي البرازيلي فوزا مثيرا على حساب نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنتيجة (2-1)، ليتوج بطلا لبطولة كأس الليبرتادوريس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ماراكانا التاريخي.
وتقدم جيرمان كانو لصالح فريقه البرازيلي في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل لويس أدفينكولا للفريق الأرجنتيني في الدقيقة 72.
وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، انتقلت للأشواط الإضافية، حيث أضاف جون كينيدي هدفا ثانيا رائعا فلومينينسي في الدقيقة 99 من تصويبة صاروخية.
وبعد الهدف خرج كينيدي للاحتفال مع الجماهير بطريقة جنونية ليمنحه الحكم الكارت الأحمر والطرد في الدقيقة 102.
وتأهل الفائز باللقب إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.
وتأهل بوكا جونيورز إلى المباراة النهائية، بعد احتلاله صدارة مجموعته في دور المجموعات برصيد 13 نقطة، قبل أن يتخطى كلًا من ناسيونال وريسينغ الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي في الأدوار الإقصائية.
أما فلومنينيسي فتأهل إلى الدور النهائي، بعد تصدره مجموعته في دور المجموعات متفوقًا على ريفربليت الأرجنتيني، قبل أن يفوز في الأدوار الإقصائية على كل من أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني ثم على أولمبيا في ربع النهائي، وعلى مواطنه إنترناسيونال في نصف النهائي.