الكاف "يدين بشدة" شغب المشجعين في مباراتين بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) شغب المشجعين في مباراتين بدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا وأكد أنه سيبدأ تحقيقات في الأمر، لكن دون الإعلان عن أي عقوبات أو إطار زمني للقضية.
وقال الكاف في بيان اليوم الإثنين إنه "يدين بشدة" سلوك مجموعة من المشجعين في مباراتي الترجي التونسي على أرضه مع شبيبة القبائل الجزائري، وكذلك الرجاء المغربي على ملعبه أمام الأهلي المصري.
وأضاف فيرون موسينجا-أومبا الأمين العام للكاف أن الجهات المختصة ستحقق في الأمر وستتخذ القرارات المناسبة ووصف ما حدث في تونس والدار البيضاء بالشيء "غير المقبول".
وتابع "سيحيل الكاف الأمر إلى سلطاته القضائية لإجراء المزيد من التحقيقات".
وتأخر انطلاق الشوط الثاني في مباراة الترجي مع شبيبة القبائل لنحو 40 دقيقة يوم السبت بعد اشتباك بين جماهير صاحب الأرض وسلطات الأمن في تونس.
وأعلن النادي الجزائري أن مشجعيه تعرضوا لاعتداء وأكد أنه سيتقدم بشكوى للكاف.
وتعادل الترجي 1/1 مع شبيبة القبائل بعد استكمال اللقاء، وتأهل إلى نصف النهائي بتفوقه 2/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ولا يمكن مقارنة ما حدث في تونس بالمغرب يوم السبت، إذ ألقت بعض جماهير الرجاء قوارير في أرضية الملعب لكن اللعب لم يتوقف.
وتعادل الرجاء دون أهداف على أرضه ليتأهل الأهلي بفوزه 2/0 ذهابًا.
ومن المقرر أن يلعب الترجي مع الأهلي في قبل النهائي، وسيستضيف الفريق التونسي مباراة الذهاب في 12 أو 13 مايو/ أيار، وقد يحظى بدعم مشجعيه إذا لم يكن الكاف استكمل التحقيقات.