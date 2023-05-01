الكاف "يدين بشدة" شغب المشجعين في مباراتين بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) شغب المشجعين في مباراتين بدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا وأكد أنه سيبدأ تحقيقات في الأمر، لكن دون الإعلان عن أي عقوبات أو إطار زمني للقضية.

وقال الكاف في بيان اليوم الإثنين إنه "يدين بشدة" سلوك مجموعة من المشجعين في مباراتي الترجي التونسي على أرضه مع شبيبة القبائل الجزائري، وكذلك الرجاء المغربي على ملعبه أمام الأهلي المصري.

وأضاف فيرون موسينجا-أومبا الأمين العام للكاف أن الجهات المختصة ستحقق في الأمر وستتخذ القرارات المناسبة ووصف ما حدث في تونس والدار البيضاء بالشيء "غير المقبول".