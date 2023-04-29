الوداد يتخطى سيمبا بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وفي المباراة التي أقيمت بين الوداد وسيمبا مساء اليوم على ملعب "محمد الخامس"، ضمن منافسات دور الربع نهائي، لجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق التنزاني بهدف نظيف، وكرر الوداد نفس النتيجة في الإياب.

افتتح سامبو جونيور التسجيل للفريق المغربي، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.