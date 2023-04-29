الوداد يتخطى سيمبا بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
تأهل نادي الوداد الرياضي، للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح 4/3، في المباراة التي جرت بينهما اليوم في إياب ربع نهائي البطولة.
وفي المباراة التي أقيمت بين الوداد وسيمبا مساء اليوم على ملعب "محمد الخامس"، ضمن منافسات دور الربع نهائي، لجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق التنزاني بهدف نظيف، وكرر الوداد نفس النتيجة في الإياب.
افتتح سامبو جونيور التسجيل للفريق المغربي، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.
وحاول لاعبي الوداد البيضاوي المغربي إضافة الهدف الثاني الدفاع التنزاني كان بالمرصاد، لتتجه المباراة لركلات الترجيح.
ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها فريق الوداد في النهاية 4/3.
وينتظر الوداد الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقي ضد شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي المسابقة.