جوليان ألفاريز أفضل هداف في مباراة واحدة لعام 2022
من الأعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم فوز الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل هداف في مباراة واحدة في العالم لعام 2022.
وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن هذه الجائزة تمنح للمهاجمين المشاركين في البطولات المحلية والقارية البارزة في جميع أنحاء العالم.
وسجل المهاجم الدولي الأرجنتيني 6 أهداف، في 25 مايو/آيار الماضي، في مباراة كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية عندما كان يلعب مع ريفر بليت ضد أليانزا ليما ليقود فريقه للفوز 8-1.
وسجل مهاجم مانشستر سيتي أهدافه في الدقائق 15 و18 و41 و54 و57 و83، حيث انتقل إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وأنهى العام بفوزه بكأس العالم، لذلك فإن لقب أفضل هداف في مباراة واحدة هو إضافة صغيرة لإنجازاته العظيمة على مدار العام.
ولم يسجل ألفاريز، البالغ من العمر 22 عامًا، في كأس ليبرتادوريس قبل هذه المباراة، لكنه أحرز 6 أهداف في شباك أليانزا ليما في ملعب مونومينتال بواقع 3 أهداف في كل شوط.
وهذه أول مرة يسجل فيها ألفاريز 6 أهداف في مباراة واحدة بقميص ريفر بليت قبل رحيله بنهاية الموسم الماضي، إذ إنه ظل اللاعب الوحيد، في العام 2022، الذي سجل أكثر من 5 أهداف في مسابقة دولية للأندية.
كما أن قائده في منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي هو الوحيد الذي حقق نفس الشيء بالنسبة لمنتخب وطني والوحيد الذي سجل جميع أهداف فريقه في مباراة واحدة.
وبعد توقيع عقده مع مانشستر سيتي، في يوم عيد ميلاده 22، لم يخطف ألفاريز الأنظار في الدوري الإنجليزي، إذ كان حظه عاثرًا في محاولة صنع اسمه في ظل تألق زميله النرويجي إرلينغ هالاند.
وعلى الصعيد الدولي، فقد وصل إلى مونديال قطر وفي جعبته 3 أهداف فقط وكان الخيار الثاني بعد لاوتارو مارتينيز للعب إلى جوار ميسي في التشكيلة الأساسية.
لكن الخسارة المفاجئة أمام السعودية في المباراة الافتتاحية بدور المجموعات غيّرت بعض الأمور، واستغل الفرصة عندما شارك أساسيًا للمرة الأولى بالبطولة وهز الشباك في الفوز 2-0 على بولندا في ختام دور المجموعات.
وأحرز هدفًا آخر في الفوز 2-1 على أستراليا في دور الستة عشر، وأصبح أصغر لاعب يهز الشباك مرتين في قبل النهائي أو نهائي كأس العالم منذ أن فعلها البرازيلي الراحل بيليه وعمره 17 عامًا في 1958 ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 7.