جوليان ألفاريز أفضل هداف في مباراة واحدة لعام 2022

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن هذه الجائزة تمنح للمهاجمين المشاركين في البطولات المحلية والقارية البارزة في جميع أنحاء العالم.

وسجل المهاجم الدولي الأرجنتيني 6 أهداف، في 25 مايو/آيار الماضي، في مباراة كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية عندما كان يلعب مع ريفر بليت ضد أليانزا ليما ليقود فريقه للفوز 8-1.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي أهدافه في الدقائق 15 و18 و41 و54 و57 و83، حيث انتقل إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وأنهى العام بفوزه بكأس العالم، لذلك فإن لقب أفضل هداف في مباراة واحدة هو إضافة صغيرة لإنجازاته العظيمة على مدار العام.

ولم يسجل ألفاريز، البالغ من العمر 22 عامًا، في كأس ليبرتادوريس قبل هذه المباراة، لكنه أحرز 6 أهداف في شباك أليانزا ليما في ملعب مونومينتال بواقع 3 أهداف في كل شوط.