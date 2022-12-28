لهذا السبب.. جماهير الأرجنتين تطالب جوليان ألفاريز بالانفصال عن صديقته (فيديو)
بدّل الفوز بكأس العالم 2022 في قطر حياة جميع الأرجنتينيين وليس فقط ليونيل ميسي القائد والقوة الدافعة للفريق، إذ أصبح اهتمام جماهير الأرجنتين بالفريق الذي كتب جزءا من تاريخ كرة القدم عقب الفوز على فرنسا في المباراة النهائية في استاد لوسيل بركلات الترجيح كبيرا للغاية.
أما مهاجم مانشستر سيتي جوليان ألفاريز فقد أصبح معشوقا مطلقًا في بلاده بعد أن لعب دورًا رائدًا في المونديال، لكن أسطورته قد اهتزت بسبب صديقته إميليا فيريرو.
وذكر موقع bolavip أن مقطع فيديو ظهر فيه مهاجم مانشستر سيتي الشاب مع صديقته إميليا فيريرو وهي تحاول السيطرة على العديد من الأطفال الذين يحاولون الحصول على صورة مع المهاجم البارز وعاملتهم بشكل سيء.
واعتبر المشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي أن إميليا فيريرو كانت وقحة مع الأطفال، وقد جمعوا توقيعات في عريضة عبر الإنترنت تدعوه للانفصال عنها.
وزادت شعبية ألفاريز كثيرا خلال المونديال بعدما تسلطت عليه الأضواء لأول مرة بعد انتقاله من ريفر بليت إلى سيتي ليصبح أفضل صفقة للنادي الأرجنتيني منذ 10 سنوات، ثم التألق مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2022.
وسجل 4 أهداف في قطر وكان التناغم بينه وبين ميسي وزميله السابق في ريفر بليت إنزو فرنانديز عاملاً أساسيًا في الإبقاء عليه في التشكيلة الأساسية.
ومع كل هذه الإنجازات تأتي شعبية كبيرة خاصة في الأرجنتين التي اضطرت إلى الانتظار أكثر من 30 عامًا حتى ترفع كأس العالم للمرة الثالثة.
وتم تحميل العريضة على موقع Change.org ويمكن أن تصل إلى 10000 توقيع قريبًا، وتطلب الجماهير في العريضة جوليان ألفاريز بالانفصال عن إميليا فيريرو لكونها شخصية "سامة"، إذ أنها تفسد علاقة اللاعب بجماهير.
وكان الفيديو ليلة عيد الميلاد في مدينة كالتشين، كوردوبا بالأرجنتين مسقط رأس جوليان ألفاريز وقد سُمع صوت فيريرو وهي تحاول تنظيم المعجبين وتقول لهم، "من فضلكم صورة واحدة فقط لكل شخص بهاتف واحد".
وبعد توقيع عقده مع مانشستر سيتي في يوم عيد ميلاده 22، لم يخطف ألفاريز الأنظار في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ كان حظه عثرا بمحاولة شق طريقه وصنع اسمه في ظل تألق إرلينغ هالاند، بعدما سجل ثلاثة أهداف في 12 مباراة لم يقدم فيها أداء ملفتا.
وعلى الصعيد الدولي، فقد وصل إلى قطر وفي جعبته ثلاثة أهداف فقط وكان الخيار الثاني بعد لاوتارو مارتينيز للعب إلى جوار ميسي في التشكيلة الأساسية قبل أن يتألق ويصبح أساسيا إلى جوار ميسي.