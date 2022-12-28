لهذا السبب.. جماهير الأرجنتين تطالب جوليان ألفاريز بالانفصال عن صديقته (فيديو)

بدّل الفوز بكأس العالم 2022 في قطر حياة جميع الأرجنتينيين وليس فقط ليونيل ميسي القائد والقوة الدافعة للفريق، إذ أصبح اهتمام جماهير الأرجنتين بالفريق الذي كتب جزءا من تاريخ كرة القدم عقب الفوز على فرنسا في المباراة النهائية في استاد لوسيل بركلات الترجيح كبيرا للغاية.

أما مهاجم مانشستر سيتي جوليان ألفاريز فقد أصبح معشوقا مطلقًا في بلاده بعد أن لعب دورًا رائدًا في المونديال، لكن أسطورته قد اهتزت بسبب صديقته إميليا فيريرو.

وذكر موقع bolavip أن مقطع فيديو ظهر فيه مهاجم مانشستر سيتي الشاب مع صديقته إميليا فيريرو وهي تحاول السيطرة على العديد من الأطفال الذين يحاولون الحصول على صورة مع المهاجم البارز وعاملتهم بشكل سيء.