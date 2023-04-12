الهلال يسعى للتعاقد مع الإيراني مهدي طارمي
كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن نادي الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع المهاجم الدولي الإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي.
وارتبط اسم المهاجم، البالغ من العمر 31 عامًا، بعدة فرق أوروبية على مدار السنوات الماضية، لكن بورتو لم يسمح لمهاجمه بمغادرة الفريق.
وذكرت الوكالة الإيرانية أن نادي الهلال يستعد لتقديم عرض مالي ضخم من أجل الظفر بخدمات اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ولم يتم الكشف عن العرض المقدم من النادي السعودي، إلا أن الوكالة الإيرانية أكدت أن الهلال يسعى لإتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.
وسبق للمهاجم الإيراني الفوز بلقب هداف الدوري البرتغالي موسم 2019-20، برفقة ريو آفي برصيد 20 هدفًا.
وانضم طارمي إلى بورتو في عام 2020 قادماً من ريو آفي وأحرز 50 هدفاً في 93 مباراة مع فريق التنين.
وخلال الموسم الحالي، خاض طارمي مع بورتو 42 مباراة في كل المسابقات، أحرز 23 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.
وحصد مهدي طارمي 5 ألقاب مع الفريق، هي: الدوري البرتغالي، كأس البرتغال، كأس الدوري البرتغالي، وكأس السوبر البرتغالي مرتين.
ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ46 نقطة، بعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة السعودية.
يُذكر أن الاتحاد يتصدر حاليًا برصيد 56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، ويأتي الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة.