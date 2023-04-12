الهلال يسعى للتعاقد مع الإيراني مهدي طارمي

وارتبط اسم المهاجم، البالغ من العمر 31 عامًا، بعدة فرق أوروبية على مدار السنوات الماضية، لكن بورتو لم يسمح لمهاجمه بمغادرة الفريق.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن نادي الهلال يستعد لتقديم عرض مالي ضخم من أجل الظفر بخدمات اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يتم الكشف عن العرض المقدم من النادي السعودي، إلا أن الوكالة الإيرانية أكدت أن الهلال يسعى لإتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وسبق للمهاجم الإيراني الفوز بلقب هداف ​الدوري البرتغالي​ موسم 2019-20، برفقة ريو آفي برصيد 20 هدفًا.