ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يعود بتعادل درامي مع الطائي (فيديو)
عاد الهلال بتعادل درامي بنتيجة 2/2 مع الطائي، بعد أن كان متأخرا 0/2 في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين.
وتقدم غي مبينزا للطائي في الدقيقة 25 بعد كرة ذكية من حسين سالم.
وأضاف أمير سعيود الهدف الثاني في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة متقنة من حسين سالم أيضا.
وسجل صالح الشهري هدف التقليص للهلال في الدقيقة 57 من ضربة رأس.
وفرض ميشيل دي أوليفيرا التعادل بعدما سجل هدفا في الدقيقة 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وجاء تعادل الهلال أمام الطائي بعد الخسارة 0/3 أمام الشباب في الجولة الماضية.
وفي 23 مباراة، فاز الهلال 13 مرة وتعادل 7 مرات وخسر 3 مرات، ليتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الرابع.
وقلص هذا التعادل حظوظ الهلال في الحفاظ على اللقب للمرة الرابعة.
حيث يتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 56 نقطة من 23 مباراة، ويتبعه النصر برصيد 53 نقطة من 23 مباراة، ثم الشباب برصيد 47 نقطة من 22 مباراة.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الباطن ثم مع النصر في الدوري السعودي، قبل مواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.