ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يعود بتعادل درامي مع الطائي (فيديو)

عاد الهلال بتعادل درامي بنتيجة 2/2 مع الطائي، بعد أن كان متأخرا 0/2 في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين.

وتقدم غي مبينزا للطائي في الدقيقة 25 بعد كرة ذكية من حسين سالم.