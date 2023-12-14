تقرير: غضب بين لاعبي النصر بعد قرار "فينغا" بتخفيض مكافآت الفوز

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن فينغا أعاد النظر في آلية صرف مكافآت الفوز أو البطولات وقيمتها التي تُمنح للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل النادي السعودي، بأن هذا القرار تسبب في "انزعاج" بين اللاعبين والجهاز الفني للفريق.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن هناك حالة من عدم الرضا عن القرار الذي اتخذه الرئيس التنفيذي بتخفيض حوافز الانتصار والتقليل منها.

وقالت الصحيفة: "طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق، عددا من مسؤولي النادي بضرورة الجلوس مع فينغا في وقت سابق، لتوضيح ما يدور تجاه الأمر في غرفة الملابس، ومحاولة إعادة الأمور إلى نصابها".

ورد الرئيس التنفيذي على المسؤولين، بأن العمل بهذه الطريقة ليس جديدًا على الأندية، وهو ما يتم العمل به في معظم الأندية الأوروبية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن لاعبي فريق النصر لم يحصلوا حتى الآن على مكافآت الفوز في مباريات دوري أبطال آسيا، والتأهل إلى الدور الثاني، إضافة إلى مكافآت الفوز الخاصة بمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وقبل ذلك كله عدم صرف المتبقي من مكافأة تحقيق لقب البطولة العربية.