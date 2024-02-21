تشافي يبحث عن "جاسوس" في غرفة ملابس برشلونة

وشدد: "كان أحد التأثيرات الأولى لهذا الهوس هو إقصاء تشافي لأعضاء طاقمه المساعد من الاجتماعات المهمة مع اللاعبين، حتى شقيقه سيرجي لم يتواجد، خاصة عندما كان يريد "فتح قلبه" والحديث بحرية كما وصفها هو نفسه بأنها بمثابة جلسات علاج مع الفريق، وكان يترك رجاله الموثوق بهم خارج الغرفة، والسبب هو وجود (همس) بين اللاعبين بأنّ الجاسوس موجود بين طاقم تشافي".

واختتم: "منذ إعلان تشافي عن استقالته ورحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، خفت حدة هذا الهراء حول البحث عن الجاسوس".

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره نابولي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تأهل برشلونة إلى هذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، في حين أن نابولي كان وصيف المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.