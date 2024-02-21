تشافي يبحث عن "جاسوس" في غرفة ملابس برشلونة
كشف الصحفي الإسباني خافي ميغيل، عن تفاصيل مثيرة جرت في نادي برشلونة خلال الفترة الأخيرة، حيث شعر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، بوجود جاسوس يقوم بتسريب معلومات سرية للصحافة، ما استدعاه للبحث عنه.
وسرد ميغيل في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، عبر موقع "cronicaglobal"، وقائع ما حدث، قائلا: "خلال الشهرين الماضيين انطلقت حملة في غرفة ملابس برشلونة للبحث عن الجاسوس الذي يسرب الأخبار للصحافة، كما تم البحث بالفعل عن احتمالية تواجد ميكروفونات تم وضعها خلسة في غرفة ملابس الفريق أو حتى داخل الحمامات".
وتابع: "ازدادت حدة الهوس في غرفة الملابس قبل أكثر من شهر بقليل، عندما تمّ جمع جميع أعضاء طاقم الجهاز المساعد لتشافي في غرفة وطلب منهم وضع هواتفهم المحمولة على الطاولة حتى يتم تفتيشها بحثًا عن رسائل (واتساب) مشبوهة، ولكن لم يتم العثور على أي شيء يستدعي الشك".
وأشار ميغيل: "وفي محاولة لمعرفة من الذي قام بتسريب الأسرار من غرفة ملابس برشلونة، اتصل تشافي ببعض الصحفيين ليسألهم عمّن كان يزودهم بالمعلومات، والذين رفضوا بدورهم الإجابة، فهدد النادي بمنع وسائل الإعلام التابعة له من المشاركة في المؤتمرات الصحفية إذا لم يتوقفوا".
وشدد: "كان أحد التأثيرات الأولى لهذا الهوس هو إقصاء تشافي لأعضاء طاقمه المساعد من الاجتماعات المهمة مع اللاعبين، حتى شقيقه سيرجي لم يتواجد، خاصة عندما كان يريد "فتح قلبه" والحديث بحرية كما وصفها هو نفسه بأنها بمثابة جلسات علاج مع الفريق، وكان يترك رجاله الموثوق بهم خارج الغرفة، والسبب هو وجود (همس) بين اللاعبين بأنّ الجاسوس موجود بين طاقم تشافي".
واختتم: "منذ إعلان تشافي عن استقالته ورحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، خفت حدة هذا الهراء حول البحث عن الجاسوس".
ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره نابولي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
تأهل برشلونة إلى هذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، في حين أن نابولي كان وصيف المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.