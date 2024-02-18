رد فعل غير متوقع من تشافي بعد هدف ليفاندوفسكي الحاسم (فيديو)
أظهر الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، ردة فعل غير موقعة بعد الهدف الحاسم الذي سجله البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء منحت "البلوغرانا" فوزًا مهمًّا على حساب سيلتا فيغو، مساء السبت.
وحقق برشلونة فوزًا مثيرًا على مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "بالايدوس"، بالجولة الـ25 من الدوري الإسباني.
وجاء هد الفوز عن طريق ليفاندوفسكي من ركلة جزاء معادة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، وذلك بعدما أهدر الركلة الأولى التي تمت إعادتها بسبب تقدم الحارس عن خط المرمى قبل التصدي لها.
وقالت صحيفة "سبورت"، في تقريرها إن "كاميرات قناة (DAZN) الناقلة لمباريات الليغا ذهبت لالتقاط رد فعل تشافي على الهدف، لكن مدرب برشلونة لم يعجبه أن الكاميرات تبحث عنه".
وأشارت الصحيفة إلى أن "تشافي طلب من الكاميرات عدم التركيز عليه، وأن تسلط عدساتها على احتفال اللاعبين في الملعب".
وأوضحت أن الفيديو الذي تضمن إيماءة تشافي للكاميرات، انتشر سريعًا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان تشافي أعلن رحيله عن تدريب برشلونة عقب الخسارة 3-5 من فياريال في نهاية يناير الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
الإعلان المفاجئ لتشافي عن رحيله جاء بعدما اقترب البارسا من توديع الموسم بلا أي بطولة، بعد خسارة نهائي كأس السوبر المحلي، والخروج من ربع نهائي كأس الملك، والابتعاد بفارق كبير عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.
وبفوز الأمس، ارتفع رصيد برشلونة ليصل للنقطة 54 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.. فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند النقطة 20 في المركز الـ17.
يذكر أن البارسا سيواجه نابولي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.