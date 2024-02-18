رد فعل غير متوقع من تشافي بعد هدف ليفاندوفسكي الحاسم (فيديو)

أظهر الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، ردة فعل غير موقعة بعد الهدف الحاسم الذي سجله البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء منحت "البلوغرانا" فوزًا مهمًّا على حساب سيلتا فيغو، مساء السبت.

وحقق برشلونة فوزًا مثيرًا على مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "بالايدوس"، بالجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وجاء هد الفوز عن طريق ليفاندوفسكي من ركلة جزاء معادة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، وذلك بعدما أهدر الركلة الأولى التي تمت إعادتها بسبب تقدم الحارس عن خط المرمى قبل التصدي لها.