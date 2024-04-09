جون مورتو وتين هاغ
جون مورتو وتين هاغالموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد

غليزر يعلن رحيل مدير الكرة في نادي مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الممتاز تنحي جون مورتو عن منصبه كمدير لكرة القدم، بعد نحو 11 عاما قضاها في النادي.

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وقال جول غليزر المالك الشريك لمانشستر يونايتد: "اتفق معنا جون أن الآن الوقت المناسب للتنحي والسماح لهيكل إدارة كرة القدم الجديد بتولي زمام الأمور".

ويأتي إعلان تنحي مورتو بعد أشهر من تولي الملياردير البريطاني جيم راتكليف إدارة عمليات كرة القدم في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد شراء حصة قدرها 25 بالمئة مقابل 1.25 مليار دولار.

وستظل عائلة غليزر الأمريكية حاملة النسبة الأكبر من الأسهم في النادي.

مانشستر يونايتد

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