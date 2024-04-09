غليزر يعلن رحيل مدير الكرة في نادي مانشستر يونايتد

وقال جول غليزر المالك الشريك لمانشستر يونايتد: "اتفق معنا جون أن الآن الوقت المناسب للتنحي والسماح لهيكل إدارة كرة القدم الجديد بتولي زمام الأمور".

ويأتي إعلان تنحي مورتو بعد أشهر من تولي الملياردير البريطاني جيم راتكليف إدارة عمليات كرة القدم في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد شراء حصة قدرها 25 بالمئة مقابل 1.25 مليار دولار.

وستظل عائلة غليزر الأمريكية حاملة النسبة الأكبر من الأسهم في النادي.