فان دايك: التعادل مع مانشستر يونايتد "عار"
علق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول على التعادل 2/2 مع مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى ملعب أولد ترافورد فرض مانشستر يونايتد التعادل 2/2 على ليفربول، وفي ثلاث مباريات بين الفريقين الموسم الحالي تعادلا مرتين وفاز اليونايتد مرة.
وحرم التعادل ليفربول من الانفراد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبات رصيد الريدز 71 نقطة وهو نفس رصيد آرسنال وكل منهما لعب 31 مباراة.
وبعد المباراة قال فان دايك: "هذا كله خطأنا، كان يجب أن نكون متقدمين 2/0 في الشوط الأول، سيطرنا عليهم، هذا عار، تبدو وكأنها خسارة".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أتلتيك": "لقد أهدرنا الفرص التي سنحت لنا وأعطيناهم طوق النجاة".
وأتم المدافع الهولندي: "لسوء الحظ، يمكن أن تحدث أخطاء في المباراة، ولكن لا يزال لدينا الكثير من الوقت لتصحيح الأمر إلا أننا في عجلة من أمرنا".
وواصل: "نحن نخسر الكثير من الكرات والعديد من التحديات في خط الوسط".
وواصل: "كان يجب أن نفوز اليوم ولكن الحقيقة هي أننا نفعل ذلك، الآن علينا أن نعوض ذلك في جميع الفرق الأخرى".
ويواجه ليفربول منافسه أتلانتا في مباراة الذهاب من ربع نهائي الدوري الأوروبي، يوم الخميس، قبل أن يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام كريستال بالاس يوم السبت.