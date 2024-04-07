فان دايك: التعادل مع مانشستر يونايتد "عار"

علق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول على التعادل 2/2 مع مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب أولد ترافورد فرض مانشستر يونايتد التعادل 2/2 على ليفربول، وفي ثلاث مباريات بين الفريقين الموسم الحالي تعادلا مرتين وفاز اليونايتد مرة.

وحرم التعادل ليفربول من الانفراد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبات رصيد الريدز 71 نقطة وهو نفس رصيد آرسنال وكل منهما لعب 31 مباراة.

وبعد المباراة قال فان دايك: "هذا كله خطأنا، كان يجب أن نكون متقدمين 2/0 في الشوط الأول، سيطرنا عليهم، هذا عار، تبدو وكأنها خسارة".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أتلتيك": "لقد أهدرنا الفرص التي سنحت لنا وأعطيناهم طوق النجاة".