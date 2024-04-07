مانشستر يونايتد يُعطل ليفربول في سباق صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، فشل ليفربول في الحفاظ على تقدمه، حيث أحرز لويس دياز هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 23 من متابعة لرأسية زميله.

ومع بداية الشوط الثاني أدرك برونو فرنانديز فريقه مانشستر بهدف التعادل في الدقيقة 50، بعد خطأ دفاعي فادح من كوانساه، الذي فشل في تمرير الكرة، ليخطفها برونو ويسدد في الشباك.

وفي الدقيقة 67، وبطريقة رائعة سجل كوبي ماينو الهدف الثاني لمانشستر من تسديدة خيالية.

وفشل أصحاب الأرض في الحفاظ على تقدمهم، حيث تعادل ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.