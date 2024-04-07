مانشستر يونايتد يُعطل ليفربول في سباق صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)
عطّل فريق مانشستر يونايتد، خصمه ليفربول في سباق صدارة الدوري الإنجليزي، وفرض عليه التعادل 2-2 في قمة مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، فشل ليفربول في الحفاظ على تقدمه، حيث أحرز لويس دياز هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 23 من متابعة لرأسية زميله.
ومع بداية الشوط الثاني أدرك برونو فرنانديز فريقه مانشستر بهدف التعادل في الدقيقة 50، بعد خطأ دفاعي فادح من كوانساه، الذي فشل في تمرير الكرة، ليخطفها برونو ويسدد في الشباك.
وفي الدقيقة 67، وبطريقة رائعة سجل كوبي ماينو الهدف الثاني لمانشستر من تسديدة خيالية.
وفشل أصحاب الأرض في الحفاظ على تقدمهم، حيث تعادل ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.
ورفع ليفربول رصيده إلى 71 نقطة، ليسقط إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر آرسنال.
بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: