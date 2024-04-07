أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليفربول.. محمد صلاح يعادل النتيجة

ويستعد ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لخوض واحدة من أصعب المباريات المتبقية له في الموسم، اليوم الأحد، عندما يلعب في ضيافة الجريح مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 23، قابل لويز دياز كرة رأسية لعبها زميله نونيز، قابلها المهاجم بقدمه في شباك اليونايتد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح برونو فيرنانديز في خطف هدف التعادل لمانشستر يونايتد، بعد أن باغت الجميع واستغل خطأ فادح من كوانساه، وخطف الكرة ليسدد في المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 67 أحرز كوبي ماينو الهدف الاني لمانشستر يونايتد بطريقة رائعة.

ونجح محمد صلاح في معادلة النتيجة وأحرز الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء قبيل نهاية الشوط الثاني.