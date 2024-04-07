أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليفربول.. محمد صلاح يعادل النتيجة
افتتح لويس دياز أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، التي تقام مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستعد ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لخوض واحدة من أصعب المباريات المتبقية له في الموسم، اليوم الأحد، عندما يلعب في ضيافة الجريح مانشستر يونايتد.
وفي الدقيقة 23، قابل لويز دياز كرة رأسية لعبها زميله نونيز، قابلها المهاجم بقدمه في شباك اليونايتد.
ومع بداية الشوط الثاني، نجح برونو فيرنانديز في خطف هدف التعادل لمانشستر يونايتد، بعد أن باغت الجميع واستغل خطأ فادح من كوانساه، وخطف الكرة ليسدد في المرمى الخالي.
وفي الدقيقة 67 أحرز كوبي ماينو الهدف الاني لمانشستر يونايتد بطريقة رائعة.
ونجح محمد صلاح في معادلة النتيجة وأحرز الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء قبيل نهاية الشوط الثاني.
ومنذ السقوط أمام آرسنال في الرابع من فبراير (0-1)، لم يتعرّض ليفربول لأية نتيجة سلبية باستثناء خروجه من ربع نهائي كأس إنجلترا على يد مانشستر يونايتد (3-4 بعد التمديد) على ملعب أولد ترافورد، يعود ليفربول إلى الملعب عينه واضعاً نصب عينيه أكثر من هدف.
ويسعى "الريدز" إلى الفوز للمباراة الثالثة توالياً من جهة، والتغلب على يونايتد في ملعبه للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021، بالإضافة إلى مواصلة الصدارة.