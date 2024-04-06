محمد صلاح يكشف عن 3 هوايات صنعت منه أفضل نسخة مع ليفربول

قال نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أنه يسعى للاستفادة من بعض الهوايات الخاصة بعيدا عن المستطيل الاخضر والأنشطة الفكرية من أجل بلوغ أفضل مستوياته والوصول للقمة مع "الريدز" وفق تعبيره.

وفي حديث خاص لشبكة "إي أس بي أن" (ESPN)، تحدث صلاح عن هوايات ثلاث وهي الشطرنج واليوغا والتأمل دأب على ممارستها وساهمت وفق قوله في استرجاع مستواه اللافت خلال الموسم الحالي في البريمرليغ.

كشف صلاح أنه عرف أخيرا كيف يحافظ على أفضل حالاته ويبلغ أفضل نسخة يريدها من نفسه، مضيفا أنه يتطلع هذا الموسم للتتويج مع ليفربول بلقبه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 2019 ـ 2020.

وقال هداف ليفربول هذا الموسم: "ألعب الشطرنج وأمارس اليوغا والتأمل بانتظام لأحافظ على لياقتي البدنية وجاهزيتي الفنية، الشطرنج لعبتي المفضلة كل يوم تقريبًا، كما أمارس اليوغا لجزء كبير من الوقت، وأمارس التأمل كل يوم تقريبًا."

وتابع: "أحاول تطوير الأشياء التي تبدو صغيرة، ليس فقط من خلال كرة القدم، أقوم بهذه الأنشطة عادة لأصنع أفضل نسخة مني في كرة القدم، ولكن كإنسان، أنا أيضا بحاجة إلى التطور أيضا."

وقاد صلاح ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتنافس على اللقب ضد أرسنال ومانشستر سيتي، ولعب النجم المصري دورا رئيسيًا في نجاح "الريدز" في ذلك حيث سجل 16 هدفا بجانب 5 تمريرات حاسمة.

ومن المنتظر أن يبدأ محمد صلاح أساسيًا اليوم السبت عندما يواجه ليفربول مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة 32 من البريمرليغ.