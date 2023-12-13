تين هاغ بعد الخروج الأوروبي: مانشستر يونايتد يمكنه التركيز على التحسن في الدوري

وكان بطل أوروبا ثلاث مرات يحتاج للفوز على بايرن في المباراة الختامية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مع انتهاء مباراة كوبنهاغن أمام ضيفه غلطة سراي بالتعادل، للتأهل إلى دور الـ16.

ولم يتحقق الأمران، لينهي يونايتد المجموعة بأربع نقاط من ست مباريات.

ويعني حصوله على المركز الرابع عدم تأهله أيضا للدوري الأوروبي.

وقال تين هاغ للصحفيين: "لا تزال هناك أشياء كثيرة نلعب من أجلها، والآن يمكننا التركيز بالطبع على الدوري الإنجليزي الممتاز. نرغب في التأهل مجددا لدوري الأبطال الموسم المقبل، لذلك علينا أن نبذل قصارى جهدنا لنكون في المراكز الأربعة الأولى بالدوري".

وأضاف: "بالطبع لدينا كأس الاتحاد الإنجليزي، لذلك هناك الكثير من الأشياء التي نلعب من أجلها".