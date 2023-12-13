دوري أبطال أوروبا: مانشستر يونايتد يودع.. وتأهل نابولي وكوبنهاغن

ودع مانشستر يونايتد منافسات دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الثلاثاء.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق كينإسلي كومان في الدقيقة 70، ليمنح بايرن فرصة الوصول للنقطة 16 محتلا صدارة المجموعة الأولى.

بينما تذيل اليونايتد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ليفشل في التأهل لدور الـ16 أو الدوري الأوروبي.