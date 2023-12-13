دوري أبطال أوروبا: مانشستر يونايتد يودع.. وتأهل نابولي وكوبنهاغن
ودع مانشستر يونايتد منافسات دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الثلاثاء.
هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق كينإسلي كومان في الدقيقة 70، ليمنح بايرن فرصة الوصول للنقطة 16 محتلا صدارة المجموعة الأولى.
بينما تذيل اليونايتد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ليفشل في التأهل لدور الـ16 أو الدوري الأوروبي.
كوبنهاغن يهزم غلطة سراي
إلى ذلك، سجل لوكاس ليراغر هدفا في الشوط الثاني قبل طرده في فوز كوبنهاغن 1 -صفر على غلطة سراي والتأهل إلى دور خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.
واحتل بطل الدنمارك المركز الثاني في المجموعة الأولى بثماني نقاط بفارق ست نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر الذي تغلب على مانشستر يونايتد 1-صفر ليترك الفريق الإنجليزي في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.
وبعد شوط أول ممل بدون أهداف، تقدم كوبنهاغن في الدقيقة 58 بهجمة من الناحية اليسرى إذ مرر إلياس عاشوري الكرة لليراجر الذي وضعها في الشباك من مسافة قريبة.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ليراغر لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، لكن الفوز أرسل الفريق الدنمركي إلى مراحل خروج المغلوب للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011، بينما هبط غلطة سراي إلى الملحق المؤهل للدوري الأوروبي.
تأهل نابولي
كما حصد نابولي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه ضد براغا، بهدفين دون رد.
كان سردار ساتشي قد تقدم بهدف لصالح نابولي، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول.
وتمكن فيكتور أوسيمين، من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 33.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نابولي إلى 10 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد براجا عند 4 نقاط في المركز الثالث لينتقل إلى ملحق الدوري الأوروبي.
من ناحية أخرى، حقق ريال مدريد العلامة الكاملة في تلك المجموعة، بعدما حول تأخره في النتيجة أمام يونيون برلين، إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد يونيون برلين عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.
وفي مباراة أخرى، تعادل إنتر ميلان مع ضيفه ريال سوسييداد سلبيا، في اللقاء الذي جمعهما بملعب جيوزيبي مياتزا، في الجولة الختامية بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
بهذا التعادل، رفع سوسييداد رصيده إلى 12 نقطة ويتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة، بينما وصل إنتر أيضا إلى 12 نقطة بالمركز الثاني ويتأهل كوصيف.