رودي غاليتي: ميسي يرحب بالانضمام لنادي الهلال

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، آخر تطورات الاجتماع الأخير بين ممثلي نادى الهلال والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا للصحفي الإيطالي، فإن الاجتماع الأخير بين الطرفين صار بشكل جيد، وإن ميسي يرحب بفكرة أن يصبح اللاعب الأعلى أجرا على الإطلاق.

وأشار رودي غاليتي عبر حسابه في موقع "تويتر" إلى أنه، حتى الآن، لم يتم الاتفاق على شيء بعد، ولكن دور وزارة الرياضة السعودية في الصفقة يمكن أن يمثل دفعة لإقناع ميسي باللعب في الدوري السعودي.