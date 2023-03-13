رودي غاليتي: ميسي يرحب بالانضمام لنادي الهلال
كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، آخر تطورات الاجتماع الأخير بين ممثلي نادى الهلال والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووفقا للصحفي الإيطالي، فإن الاجتماع الأخير بين الطرفين صار بشكل جيد، وإن ميسي يرحب بفكرة أن يصبح اللاعب الأعلى أجرا على الإطلاق.
وأشار رودي غاليتي عبر حسابه في موقع "تويتر" إلى أنه، حتى الآن، لم يتم الاتفاق على شيء بعد، ولكن دور وزارة الرياضة السعودية في الصفقة يمكن أن يمثل دفعة لإقناع ميسي باللعب في الدوري السعودي.
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن نادى الهلال رفع عرضه للتعاقد مع ميسي من 250 مليون يورو، إلى ما يقرب من 400 مليون يورو بعض رفضه للعرض الأول.
يذكر أن الاتحاد أيضا قدم عرضا للتعاقد مع ميسي وصل الى 350 مليون يورو لمدة موسمين.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل؛ ما يعني أنه يمكن التفاوض معه منذ يناير الماضي، دون علم أو موافقة إدارة النادي الفرنسي.
وتشير الكثير من التقارير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان لا تنوي تجديد عقد ميسي بعد خروج الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.
وحصل ميسي على جائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، بحسب الفيفا، في الحفل الذي أقيم قبل أيام في العاصمة الفرنسية باريس، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات.
ويلعب ميسي صاحب الـ35 عاما، لباريس سان جيرمان، منذ 2021، وانضم إليه في صفقة انتقال حر بعد فشل برشلونة في تجديد عقد أسطورته، وتبلغ القيمة السوقية لميسي نحو 50 مليون يورو.
ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، لكن الهلال لعب 18 مباراة مقابل 20 مباراة لعبها الاتحاد.