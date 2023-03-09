موندو ديبورتيفو: ميسي قد يغادر كرة القدم الأوروبية بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قد يتجه لتوديع كرة القدم الأوروبية، ودراسة العروض الخارجية وأبرزها عرض من المملكة العربية السعودية.
وخسر باريس سان جيرمان بقيادة ميسي أمام بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة (2/0)، في منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع المسابقة.
وقالت الصحيفة الإسبانية إنه بعد خسارة ميسي التأهل لربع نهائي دورى أبطال أوروبا، فإن هذه الخسارة قد تكون بمثابة وداع اللاعب للنادي الفرنسي، وقد لا يلعب مرة أخرى في المسابقات الأوروبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يملك عدة خيارات خارج أوروبا من المملكة العربية السعودية، كما أنه يدخل دائرة اهتمام نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ولديه عرض آخر من الدوري الأمريكي.
وكان أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي قد أعلن أمس عن زيارة ليونيل ميسي المملكة العربية السعودية برفقة عائلته وأصدقائه خلال الشهر الجاري.
وكتب الخطيب بحسابه الرسمي عبر "تويتر": "أرحب مجددا بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر، في زيارته الثانية للسعودية للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته".
وتعد هذه الزيارة الثانية لميسي للسعودية.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن نادي الهلال رفع عرضه للتعاقد مع ميسي لاعب باريس سان جيرمان من 250 مليون يورو، إلى ما يقرب من 400 مليون يورو، بعد رفضه العرض الأول.
من جهته، قدم الاتحاد عرضا للتعاقد مع ميسي وصل إلى 350 مليون يورو لمدة موسمين.
وحصل ميسي على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 في الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات.
ويلعب ليونيل ميسي صاحب الـ35 عاما، لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ 2021، قادما من نادي برشلونة الإسباني الذي لعب له في الفترة من 2000 حتى 2021، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني نحو 50 مليون يورو.