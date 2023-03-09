موندو ديبورتيفو: ميسي قد يغادر كرة القدم الأوروبية بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

وقالت الصحيفة الإسبانية إنه بعد خسارة ميسي التأهل لربع نهائي دورى أبطال أوروبا، فإن هذه الخسارة قد تكون بمثابة وداع اللاعب للنادي الفرنسي، وقد لا يلعب مرة أخرى في المسابقات الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يملك عدة خيارات خارج أوروبا من المملكة العربية السعودية، كما أنه يدخل دائرة اهتمام نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ولديه عرض آخر من الدوري الأمريكي.

وكان أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي قد أعلن أمس عن زيارة ليونيل ميسي المملكة العربية السعودية برفقة عائلته وأصدقائه خلال الشهر الجاري.

وكتب الخطيب بحسابه الرسمي عبر "تويتر": "أرحب مجددا بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر، في زيارته الثانية للسعودية للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته".

وتعد هذه الزيارة الثانية لميسي للسعودية.