رد فعل نادي الشباب تجاه رونالدو بعد إشارته للجماهير
استقرت إدارة نادي الشباب السعودي، على شكوى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر؛ بعد إشارته المثيرة للجدل لجماهير "الليوث" خلال مباراة الفريقين بدوري روشن.
واحتفل رونالدو، بشكل مثير بعد هدف فريقه الثالث في شباك الشباب، خلال مباراة الفريقين بدوري روشن.
ونجح تاليسكا بخطف الهدف الثالث للنصر، في الدقيقة 86، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2/2.
وبعد الهدف توجه رونالدو إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بطريقة مثيرة أثارت غضبهم، حيث احتفل على غرار احتفاله بقميص يوفنتوس عندما سجل في شباك أتلتيكو مدريد.
وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة الشباب سترفع شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد رونالدو؛ بعد تصرف النجم البرتغالي.
وستتضمن الشكوى جميع المقاطع لكريستيانو رونالدو، منذ انضمامه إلى نادي النصر، وليس حركة ضد جماهير الشباب فقط.
وسجل أندرسون تاليسكا هدفين ليقود النصر للفوز 3-2 على مضيفه الشباب في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأحد، ليقلص الفارق مع الهلال المتصدر إلى أربع نقاط مؤقتا.
ورفع فريق المدرب لويس كاسترو رصيده إلى 52 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر الذي يواجه الاتفاق غدا الإثنين، فيما يحتل الشباب المركز 11 برصيد 24 نقطة.