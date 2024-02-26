رد فعل نادي الشباب تجاه رونالدو بعد إشارته للجماهير

واحتفل رونالدو، بشكل مثير بعد هدف فريقه الثالث في شباك الشباب، خلال مباراة الفريقين بدوري روشن.

ونجح تاليسكا بخطف الهدف الثالث للنصر، في الدقيقة 86، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2/2.

وبعد الهدف توجه رونالدو إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بطريقة مثيرة أثارت غضبهم، حيث احتفل على غرار احتفاله بقميص يوفنتوس عندما سجل في شباك أتلتيكو مدريد.

وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة الشباب سترفع شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد رونالدو؛ بعد تصرف النجم البرتغالي.

وستتضمن الشكوى جميع المقاطع لكريستيانو رونالدو، منذ انضمامه إلى نادي النصر، وليس حركة ضد جماهير الشباب فقط.