احتفالية وإشارة مثيرة للجدل من رونالدو أمام جمهور الشباب (فيديو)
احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بشكل مثير بعد هدف فريقه الثالث في شباك الشباب، خلال مباراة الفريقين بدوري روشن.
ويلعب النصر ضد الشباب على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي.
ونجح تاليسكا بخطف الهدف الثالث للنصر، في الدقيقة 86، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2/2.
وبعد الهدف توجه رونالدو إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بطريقة مثيرة أثارت غضبهم، حيث احتفل على غرار احتفاله بقميص يوفنتوس عندما سجل في شباك أتلتيكو مدريد.
وسجل أندرسون تاليسكا هدفين ليقود النصر للفوز 3-2 على مضيفه الشباب في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأحد، ليقلص الفارق مع الهلال المتصدر مؤقتا إلى أربع نقاط.
ورفع فريق المدرب لويس كاسترو رصيده إلى 52 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الهلال متصدر الترتيب قبل مواجهة الاتفاق غدا.
فيما يحتل الشباب المركز 11 برصيد 24 نقطة.