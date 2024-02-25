احتفالية وإشارة مثيرة للجدل من رونالدو أمام جمهور الشباب (فيديو)

ويلعب النصر ضد الشباب على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

ونجح تاليسكا بخطف الهدف الثالث للنصر، في الدقيقة 86، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2/2.

وبعد الهدف توجه رونالدو إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بطريقة مثيرة أثارت غضبهم، حيث احتفل على غرار احتفاله بقميص يوفنتوس عندما سجل في شباك أتلتيكو مدريد.