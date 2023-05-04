فابريزيو رومانو: ليفربول قدم عرضًا للتعاقد مع ماك أليستر من برايتون

وكشف ماك أليستر أخيرًا أنه يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا قرَّر مغادرة برايتون.

وقال ماك أليستر: "الحقيقة هي أنه ليس لدي فريق على وجه الخصوص، حيث أقول إنه يناسب طريقتي في اللعب".

وأضاف: "أعتقد أنه هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز هناك فِرق قوية للغاية، وفِرق تلعب بشكل جيد للغاية، مثل: مانشستر سيتي، وآرسنال".

وأكد: "إذا سألتني، أود أن تكون خطوتي التالية في الدوري الممتاز".

وانضم ماك أليستر لبرايتون في يناير 2020 بنظام الإعارة من بوكا جونيورز في يناير 2019 قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي في يناير 2020.

وشارك الدولي الأرجنتيني في 105 مباريات مع برايتون سجل فيها 18 هدفًا وصنع 8، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى 2025.