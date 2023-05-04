فابريزيو رومانو: ليفربول قدم عرضًا للتعاقد مع ماك أليستر من برايتون
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ليفربول قدَّم عرضه للتعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط برايتون.
وكتب رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "ليفربول قدَّم مشروعه، مع عرض مالي إلى أليكسيس ماك أليستر، النادي سيصر على حسم الصفقة في الأسابيع المقبلة، تتقدم المناقشات ولكن لم يتم الاتفاق بعد".
وليفربول ليس النادي الوحيد الذي يهتم بالتعاقد مع أليكسيس ماك أليستر، فقد سبق أن ذكرت صحيفة "ذا صن" أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع ماك أليستر وزميله مويسيس كايسيدو.
ويعتقد إيريك تين هاغ أن ماك أليستر وكايسيدو سيكونان مناسبين تمامًا لمانشستر يونايتد.
وعانى مانشستر يونايتد هذا الموسم عندما غاب كاسيميرو وكريستيان إريكسن في خط الوسط، وهو الأمر الذي ينطبق على ليفربول، الذي يكافح لضمان مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.
وبحسب "ذا صن" فإن التعاقد مع ماك أليستر سيكون مكلفًا، إذ يقدّر برايتون قيمة اللاعب الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين بنحو 70 مليون جنيه إسترليني، ولكن من المرجح أن يزداد هذا المبلغ مع الاهتمام المتزايد به.
ويحرص تشيلسي وليفربول وآرسنال على التعاقد مع أليكسيس ماك أليستر البالغ من العمر 24 عامًا.
وكشف ماك أليستر أخيرًا أنه يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا قرَّر مغادرة برايتون.
وقال ماك أليستر: "الحقيقة هي أنه ليس لدي فريق على وجه الخصوص، حيث أقول إنه يناسب طريقتي في اللعب".
وأضاف: "أعتقد أنه هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز هناك فِرق قوية للغاية، وفِرق تلعب بشكل جيد للغاية، مثل: مانشستر سيتي، وآرسنال".
وأكد: "إذا سألتني، أود أن تكون خطوتي التالية في الدوري الممتاز".
وانضم ماك أليستر لبرايتون في يناير 2020 بنظام الإعارة من بوكا جونيورز في يناير 2019 قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي في يناير 2020.
وشارك الدولي الأرجنتيني في 105 مباريات مع برايتون سجل فيها 18 هدفًا وصنع 8، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى 2025.