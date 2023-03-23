مفاجأة جديدة.. تيباس هو من اشتكى برشلونة إلى اليويفا
فجَّرت صحيفة (AS) الإسبانية مفاجأة جديدة، بعد أن كشفت النقاب عن الجهة التي قدمت شكوى ضد نادي برشلونة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن قضية نيغريرا.
وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، تحقيقًا بشأن "انتهاك محتمل للإطار القانوني" بحق نادي برشلونة الإسباني على خلفية فضيحة التحكيم، بحسب ما أفاد الاتحاد القاري للعبة.
ونشرت الصحيفة الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني هو من قدّم الشكوى ضد البارسا في الاتحاد الأوروبي، لكن الخطوة التالية يمكن أن تكون أمام أعلى مؤسسة في كرة القدم في العالم.
"سنفعل ما يجب القيام به، حتى لو كان هناك فريق إسباني متورط".. كان هذا هو الرد القوي الذي قدمه خافيير تيباس بشأن ما إذا كان سيشجب برشلونة أمام لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن "قضية نيغريرا"، وقد أوفى بعهده بالفعل.
وقالت الصحيفة إن رابطة الليغا أرسلت خطابًا طالبت فيه بإجراءات تأديبية قد تنتهي بطرد فريق برشلونة من دوري أبطال أوروبا لموسم واحد.
ولن تكتفي رابطة الدوري الإسباني بهذا الإجراء، بل هي مستعدة لتقديم شكوى أمام أعلى مؤسسة في كرة القدم "الفيفا"، حيث يقول تيباس رئيس الرابطة إنه يقود المعركة ضد أي ممارسة غير أخلاقية أو تنتهك القدرة التنافسية في أوروبا.
ومن المحتمل أن يقوم الفيفا بخصم عدة نقاط من رصيد برشلونة بجدول ترتيب الدوري الإسباني، أو يقرر هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، حال إدانته بشكل قاطع.
ما هي لائحة الاتهامات والعقوبات المحتملة لبرشلونة؟
اتُهم برشلونة وبعض قادته، في 10 مارس، من قبل السلطات الإسبانية بـ"الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية المزيفة" في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الاسباني والذي تتم ملاحقته أيضًا.
وتستهدف هذه الدعاوى القضائية التي قررها مكتب المدعي العام في برشلونة، النادي الكاتالوني كشخص معنوي، إضافة إلى الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020)، وساندرو روسيل (2010-2014)، كما تتم ملاحقة أوسكار غراو وألبرت سولار من بين أعضاء فريق عمل الرئيس السابق بارتوميو.
وبعدما لجأت إليها سلطات الضرائب لاشتباهها بمخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة تابعة لإنريكيس نيغريرا، فتح الادعاء العام تحقيقًا أوليًا، في ربيع العام 2022، من أجل التحقق من سبب وإطار هذه المدفوعات المالية.
ووفقًا للادعاء، دفع النادي الكاتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني لكرة القدم بين عامي 1994 و2018.
وبدأت هذه المدفوعات التي تم سدادها من خلال شركة "داسنيل 95" التي يملكها نيغريرا، في العام 2001 وانتهت في 2018، عندما فقد الأخير منصبه كالرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.
وبحسب برشلونة الذي نفى حدوث أي مخالفات، حصلت شركة "داسنيل 95" على اتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم، لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد مديري اللعبة.
وعلى المستوى الرياضي، لا يخاطر نادي برشلونة بشيء في إسبانيا، فالمخالفات التي يزيد عمرها على 5 سنوات تسقط بمرور الزمن، وفقًا لرئيس رابطة الدوري الاسباني خافيير تيباس.
أما على المستوى الجنائي، فان تورط الإداريين في النادي الكاتالوني يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 4 سنوات.