مفاجأة جديدة.. تيباس هو من اشتكى برشلونة إلى اليويفا

وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، تحقيقًا بشأن "انتهاك محتمل للإطار القانوني" بحق نادي برشلونة الإسباني على خلفية فضيحة التحكيم، بحسب ما أفاد الاتحاد القاري للعبة.

ونشرت الصحيفة الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني هو من قدّم الشكوى ضد البارسا في الاتحاد الأوروبي، لكن الخطوة التالية يمكن أن تكون أمام أعلى مؤسسة في كرة القدم في العالم.

"سنفعل ما يجب القيام به، حتى لو كان هناك فريق إسباني متورط".. كان هذا هو الرد القوي الذي قدمه خافيير تيباس بشأن ما إذا كان سيشجب برشلونة أمام لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن "قضية نيغريرا"، وقد أوفى بعهده بالفعل.