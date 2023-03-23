رسميا.. اليويفا يعلن التحقيق مع برشلونة في قضية نيغريرا
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس رسميا أنه سيفتح تحقيقا ضد نادي برشلونة في قضية نيغريرا.
وأوضحت الهيئة التي يرأسها ألكسندر تشيفرين في بيان أنه سيتم إجراء تحقيق في "انتهاك محتمل للإطار القانوني".
وجاء في بيان اليويفا: "سيتم التحقيق في انتهاك محتمل لبرشلونة للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عملا بالمادة 31 (4) من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
وأضاف: "تم تعيين مفتشي الاتحاد الأوروبي للأخلاقيات والتأديب لإجراء تحقيق في انتهاك محتمل للإطار القانوني لنادي برشلونة فيما يتعلق بما يسمى "قضية نيغريرا".
خطوة إلى الأمام
وفي أي عملية تأديبية أو انضباطية من اليويفا، في ملف هذه الحالة، يتم فتح الباب لجمع المعلومات والاستماع إلى الادعاءات ثم إصدار حكم.
ولن تتأخر هذه المسألة لفترة طويلة، خاصة بسبب أهميتها، ولكن يجب الوفاء بالمواعيد النهائية التنظيمية، التي يمكن أن تستمر ما بين أربعة وخمسة أسابيع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف الذي فتحه الاتحاد الأوروبي قد تقدم في الوقت المناسب، أي أنه لا علاقة له بإضفاء الطابع الرسمي على تسجيل النادي الكتالوني وباقي الفرق في المسابقات الأوروبية للموسم المقبل، نظرا لأن هذه العملية لن تفتح حتى الأول من يونيو/حزيران المقبل.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه يجب أن يفتح الباب أمام التحقيق وعندما يأتي تطبيق اللوائح وعدم انتظار عملية المنافسة نفسها التي يجب على كل تلك الفرق التي تتأهل للمنافسات القارية التكيف معها، يجب أن يلتزم كل منهم بدقة بالمبادئ التي حددها اليويفا، لكن هذا لا يأتي أبدا قبل الأول من يونيو.
وفيما يتعلق بلوائح المسابقة نفسها، احتفظ الاتحاد الأوروبي بإمكانية استبعاد الفرق من مسابقاته دون وجود حكم إداري.
لكن المسار الذي يتبناه اليويفا يشير إلى نظامه الأساسي وليس إلى نظام المسابقة، وبالتالي فإن التوقعات أكثر انفتاحا حتى الآن.