رسميا.. اليويفا يعلن التحقيق مع برشلونة في قضية نيغريرا

خطوة إلى الأمام

وفي أي عملية تأديبية أو انضباطية من اليويفا، في ملف هذه الحالة، يتم فتح الباب لجمع المعلومات والاستماع إلى الادعاءات ثم إصدار حكم.

ولن تتأخر هذه المسألة لفترة طويلة، خاصة بسبب أهميتها، ولكن يجب الوفاء بالمواعيد النهائية التنظيمية، التي يمكن أن تستمر ما بين أربعة وخمسة أسابيع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف الذي فتحه الاتحاد الأوروبي قد تقدم في الوقت المناسب، أي أنه لا علاقة له بإضفاء الطابع الرسمي على تسجيل النادي الكتالوني وباقي الفرق في المسابقات الأوروبية للموسم المقبل، نظرا لأن هذه العملية لن تفتح حتى الأول من يونيو/حزيران المقبل.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه يجب أن يفتح الباب أمام التحقيق وعندما يأتي تطبيق اللوائح وعدم انتظار عملية المنافسة نفسها التي يجب على كل تلك الفرق التي تتأهل للمنافسات القارية التكيف معها، يجب أن يلتزم كل منهم بدقة بالمبادئ التي حددها اليويفا، لكن هذا لا يأتي أبدا قبل الأول من يونيو.

وفيما يتعلق بلوائح المسابقة نفسها، احتفظ الاتحاد الأوروبي بإمكانية استبعاد الفرق من مسابقاته دون وجود حكم إداري.

لكن المسار الذي يتبناه اليويفا يشير إلى نظامه الأساسي وليس إلى نظام المسابقة، وبالتالي فإن التوقعات أكثر انفتاحا حتى الآن.