أولى الصفقات الشتوية.. الزمالك يعلن ضم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي

وسيبحث الزمالك تحت قيادة مدربه الجديد أسامة نبيه عن أول فوز، في 2023، أمام فيوتشر المتألق هذا الموسم بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

وأقيل البرتغالي المخضرم جيزوالدو فيريرا من تدريب الزمالك، بطل الموسمين الماضيين، بعد سلسلة نتائج سيئة هذا العام انتهت بهزيمتين من الغريم الأهلي وغزل المحلة، ليتراجع إلى المركز الخامس بفارق 11 نقطة عن الأهلي.

وتم تعيين أسامة نبيه، مساعد فيريرا السابق، لتولي المهمة، لكن تنتظره بداية صعبة أمام فيوتشر صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن القمة، والوحيد مع الأهلي الذي لم يتعرض لأي هزيمة في 15 مباراة.

وكان آخر فوز للزمالك، في 29 ديسمبر كانون الأول، أمام الإسماعيلي، وبعدها أخفق في 5 مباريات متتالية بالدوري تتضمن 3 هزائم وتعادلين، لتنتهي الفترة الثانية لفيريرا الفائز بثنائية محلية في الموسم الماضي.

وبعد خسارة كأس السوبر المصرية أمام الأهلي والخروج من قبل نهائي كأس مصر يحتاج الزمالك إلى معجزة للعودة للمنافسة بسباق الدوري، لكنه ينتظر صحوة على الأقل مع نبيه قبل بداية مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال نبيه: "سأقاتل مع اللاعبين للعودة إلى المسار الصحيح، وأثق بقدرة الفريق على استعادة الانتصارات".