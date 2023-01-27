مرتضى منصور: تعيين فيريرا مستشارًا فنيًا لمجلس إدارة الزمالك

وبعدما تجمد رصيده عند 26 نقطة من 15 مباراة في المركز الخامس قرر الزمالك توجيه الشكر لفيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بما فيهم مدرب اللياقة البدنية، وتعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول.

ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال ست مباريات لعبها في 2023 وودع كأس مصر أمام بيراميدز.

وأضاف الزمالك: "تقرر استمرار أمير مرتضى كمشرف على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي".

وسيتألف الجهاز الفني الجديد للزمالك والذي سيستمر حتى نهاية الموسم الحالي من نبيه مديرا فنيا وإسماعيل يوسف مديرا للكرة وسيشغل الثنائي أحمد عبدالمقصود وحسين ياسر منصب المدرب المساعد وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى ودب أحمال أجنبي.

وكان الزمالك أعاد المخضرم فيريرا إلى منصب المدرب خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون في مارس/ آذار 2022.

وقاد فيريرا، مدرب بورتو وبنفيكا والسد القطري سابقا، الزمالك في موسم 2014-2015 وتوج معه بثنائية الدوري والكأس.

ويتمتع فيريرا بخبرة تدريبية طويلة وكانت أبرز نجاحاته مع بورتو الذي قاده لثلاثة ألقاب متتالية بالدوري البرتغالي بجانب الكأس المحلية مرتين بين 2007 و2009.

وستنتظر الجهاز الفني الجديد للزمالك مباريات قوية في بداية مهمته حيث سيخوض أربع مباريات في الدوري وثلاث مواجهات في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حتى نهاية فبراير.