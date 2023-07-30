تقرير: الاتحاد السعودي يحصل على توقيع فابينيو
كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي الاتحاد حامل لقب دوري روشن للمحترفين لكرة القدم حصل على توقيع البرازيلي فابينيو، اليوم الأحد.
وقالت الصحيفة السعودية إن فابينيو لاعب وسط ليفربول ومنتخب البرازيل انضم إلى الاتحاد بعقد لمدة ثلاث سنوات.
ولم يعلن الاتحاد عن الصفقة بعد، لكن النادي المنتمي لمدينة جدة يرتبط باللعب أمام الصفاقسي التونسي في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية، مساء اليوم الأحد.
وإذا انضم فابينيو، سيملك الاتحاد ثنائيا قويا في مركز الوسط المدافع، بعد التعاقد هذا الصيف مع نغولو كانتي لاعب تشيلسي السابق.
وحتى الآن، تعاقد الاتحاد، الذي يدربه البرتغالي نونو سانتو، مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرتغالي جواو فيليبي غوتا.
وانضم فابينيو لليفربول من موناكو مقابل 43.7 مليون جنيه إسترليني في 2018، وكان عنصرًا أساسيًا في فوز الريدز بدوري أبطال أوروبا الموسم التالي، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020.
ولعب فابينيو مع ليفربول 219 مباراة، في مختلف المسابقات، سجل فيها 11 هدفًا وصنع 10.
كما فاز اللاعب البرازيلي مع ليفربول بلقب في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.