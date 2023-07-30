تقرير: الاتحاد السعودي يحصل على توقيع فابينيو

وحتى الآن، تعاقد الاتحاد، الذي يدربه البرتغالي نونو سانتو، مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرتغالي جواو فيليبي غوتا.

وانضم فابينيو لليفربول من موناكو مقابل 43.7 مليون جنيه إسترليني في 2018، وكان عنصرًا أساسيًا في فوز الريدز بدوري أبطال أوروبا الموسم التالي، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020.

ولعب فابينيو مع ليفربول 219 مباراة، في مختلف المسابقات، سجل فيها 11 هدفًا وصنع 10.

كما فاز اللاعب البرازيلي مع ليفربول بلقب في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.