تقرير: نادي الاتحاد وليفربول على وشك إتمام صفقة فابينيو
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، اقتراب نادي الاتحاد السعودي من التعاقد مع البرازيلي فابينيو من ليفربول.
وكتب رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "الاتحاد وليفربول يقتربان من صفقة فابينيو، الاتفاق على وشك الاكتمال".
وأضاف فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس": "ليفربول لا يزال حذرًا حيث يجب التحقق من المستندات ولكنه قريب جدًا".
وتابع: "سيخضع فابينيو للفحص الطبي قريبًا، إذا سارت الأمور على ما يرام سيكون الاتفاق لمدة ثلاث سنوات مع اللاعب".
كلاب فابينيو
وكانت تقارير مختلفة قد ذكرت، أن انتقال فابينيو إلى الاتحاد بات مهددًا بالفشل بداعي عدم السماح بعد لكلبي اللاعب بدخول السعودية.
وقالت التقارير، إن فابينيو يملك كلبين شرسين من فصيلة (البج)، ويرغب في الحصول أولًا على موافقة دخولهما إلى السعودية قبل استكمال باقي إجراءات التعاقد.
وانضم فابينيو لليفربول من موناكو مقابل 43.7 مليون جنيه إسترليني في 2018، وكان عنصرًا أساسيًا في فوز الريدز بدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020.
وبشكل عام، لعب فابينيو مع ليفربول 219 مباراة، في مختلف المسابقات، سجل فيها 11 هدفًا وصنع 10، وفاز معه بلقب في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.
وحتى الآن، تعاقد الاتحاد، الذي يدربه البرتغالي نونو سانتو، مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي والبرتغالي جواو فيليبي غوتا.