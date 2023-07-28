تقرير: نادي الاتحاد وليفربول على وشك إتمام صفقة فابينيو

كلاب فابينيو

وكانت تقارير مختلفة قد ذكرت، أن انتقال فابينيو إلى الاتحاد بات مهددًا بالفشل بداعي عدم السماح بعد لكلبي اللاعب بدخول السعودية.

وقالت التقارير، إن فابينيو يملك كلبين شرسين من فصيلة (البج)، ويرغب في الحصول أولًا على موافقة دخولهما إلى السعودية قبل استكمال باقي إجراءات التعاقد.

وانضم فابينيو لليفربول من موناكو مقابل 43.7 مليون جنيه إسترليني في 2018، وكان عنصرًا أساسيًا في فوز الريدز بدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي، ثم الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020.

وبشكل عام، لعب فابينيو مع ليفربول 219 مباراة، في مختلف المسابقات، سجل فيها 11 هدفًا وصنع 10، وفاز معه بلقب في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.

وحتى الآن، تعاقد الاتحاد، الذي يدربه البرتغالي نونو سانتو، مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي والبرتغالي جواو فيليبي غوتا.