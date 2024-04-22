حسين عبد الغني ينصح حمد الله بالابتعاد عن شقيقه (فيديو)

وجه حسين عبد الغني، نجم النصر والأهلي السابق، نصيحة إلى المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، بضرورة الابتعاد عن شقيقه.

ويعد عبد الرحيم، شقيق حمد الله وكيل أعماله، وأثار جدلا كبيرا أخيرا بحديث صحفي أجراه انتقد فيه كريم بنزيما، بعدما تردد أن النجم الفرنسي يريد رحيل اللاعب المغربي، قائلًا: "ربما لأنه يسجل أكثر منه، هذا سلوك غير احترافي ولا يليق بلاعب بقيمة بنزيما، ولا ننسى أن الفرنسي هو من تسبب في رحيل المدرب السابق نونو سانتو، والآن يريد الإطاحة بغاياردو وبعض الأجانب، بمن فيهم حمد الله".