حسين عبد الغني ينصح حمد الله بالابتعاد عن شقيقه (فيديو)
وجه حسين عبد الغني، نجم النصر والأهلي السابق، نصيحة إلى المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، بضرورة الابتعاد عن شقيقه.
ويعد عبد الرحيم، شقيق حمد الله وكيل أعماله، وأثار جدلا كبيرا أخيرا بحديث صحفي أجراه انتقد فيه كريم بنزيما، بعدما تردد أن النجم الفرنسي يريد رحيل اللاعب المغربي، قائلًا: "ربما لأنه يسجل أكثر منه، هذا سلوك غير احترافي ولا يليق بلاعب بقيمة بنزيما، ولا ننسى أن الفرنسي هو من تسبب في رحيل المدرب السابق نونو سانتو، والآن يريد الإطاحة بغاياردو وبعض الأجانب، بمن فيهم حمد الله".
من جانبه، قال عبد الغني: "مشكلة حمد الله تتمثل في شقيقه هو اللي مسبب له مشاكل كثيرة وهو وكيله، وأنا لم أتعامل معه من قبل، ولكن في أي مشكلة يخرج ويتصدر الموقف".
وأضاف: "أنا تعاملت مع حمد الله شخصيا خلال تواجدنا في النصر وهو أكثر اللاعبين التزاما واللي يقول غير هذا الأمر لا تصدقه، وهذه شهادة في حقه، هو أول اللاعبين حضورا في التدريبات وشخصية قوية ومهاجم لديه إمكانيات رائعة وإذا ابتعد عن أخيه وتفرغ لكرة القدم كان سيكون في مكانة أخرى، شقيقه يؤثر عليه بشكل كبير، أقول لحمد الله أنت لاعب كرة قدم فكر في الملعب فقط".
وشارك حمد الله مع الاتحاد هذا الموسم في 36 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 27 هدفا، وصنع 4.