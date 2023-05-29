إيقاف كريستيان جوانكا لاعب الشباب 4 مباريات

وكان جوانكا قد قدم اعتذاره لطاقم التحكيم في غرفة الحكام.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن جوانكا، البالغ من العمر 30 عاما، سجل 14 هدفا وصنع 3 في 34 مباراة مع الشباب هذا الموسم.

ويحتل الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

ونال الاتحاد اللقب متفوقا على وصيفه النصر، ويحتل الهلال المركز الثالث.

ويلعب الشباب مع ضمك، يوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وفي 29 مباراة للشباب في الدوري السعودي الموسم الحالي، حقق الفريق الفوز 16 مرة وتعادل 5 مرات وخسر 8 مرات.