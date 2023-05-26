خالد البلطان: سأرحل بعد نهاية فترتي.. وراتب رونالدو يساوي ميزانية الشباب في 4 سنوات
أعلن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، نيته ترك منصبه نهاية الموسم الحالي، بعد ابتعاده عن المنافسة في البطولات المحلية.
ويحتل نادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي خلف النصر والاتحاد.
وقال البلطان، في تصريحات لبرنامج ""أكشن مع وليد"، إنه لم يقدم استقالته حتى الآن، ولكنه سيترك النادي بعد نهاية فترته.
وأضاف: "طورنا النادي لكننا لم نوفق بالبطولات والشق أكبر من الرقعة بسبب الدعم المالي".
وأوضح: "الوضع المالي بنادي الشباب لا يستطيع مجاراة ما تحصل عليه الأندية المنافسة من عقود أو من دعم شرفي".
وضرب البلطان مثلا بوضع ناديه المالي مقارنة بالمنافسين قائلا: "رونالدو مهاجم النصر لاعب عالمي ومكسب للدوري السعودي، ولكن راتب هذا اللاعب في الموسم الواحد يوازي ميزانية الشباب في 4 سنوات".
وتساءل: "هل المطلوب مني أو إدارتي سد هذا الفراغ الكبير والفارق الشاسع؟".
واختتم: "الشباب كل ما يحسن الدخل والإيرادات تزداد المصاريف.. الأمر كأني أنافس بسيارة يابانية صغيرة في سباق فورمولا".
يذكر أن خالد البلطان شغل منصب رئيس الشباب لفترة طويلة وقاد النادي خلال فترات صعبة ولكنه فشل في التأهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.
ولم يتمكن نادي الشباب من تحقيق أي إنجاز محلي هذا الموسم، بالإضافة إلى تراجعه عن المنافسة على لقب دوري روشن.