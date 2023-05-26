خالد البلطان: سأرحل بعد نهاية فترتي.. وراتب رونالدو يساوي ميزانية الشباب في 4 سنوات

وقال البلطان، في تصريحات لبرنامج ""أكشن مع وليد"، إنه لم يقدم استقالته حتى الآن، ولكنه سيترك النادي بعد نهاية فترته.

وأضاف: "طورنا النادي لكننا لم نوفق بالبطولات والشق أكبر من الرقعة بسبب الدعم المالي".

وأوضح: "الوضع المالي بنادي الشباب لا يستطيع مجاراة ما تحصل عليه الأندية المنافسة من عقود أو من دعم شرفي".

وضرب البلطان مثلا بوضع ناديه المالي مقارنة بالمنافسين قائلا: "رونالدو مهاجم النصر لاعب عالمي ومكسب للدوري السعودي، ولكن راتب هذا اللاعب في الموسم الواحد يوازي ميزانية الشباب في 4 سنوات".

وتساءل: "هل المطلوب مني أو إدارتي سد هذا الفراغ الكبير والفارق الشاسع؟".

واختتم: "الشباب كل ما يحسن الدخل والإيرادات تزداد المصاريف.. الأمر كأني أنافس بسيارة يابانية صغيرة في سباق فورمولا".