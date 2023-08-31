رئيس يويفا يحسم مشاركة الأندية السعودية بدوري أبطال أوروبا

ويخطط الاتحاد السعودي لكرة القدم لمشاركة أحد أندية المملكة في دوري أبطال أوروبا، لموسم 2025، بعد الصفقات الكبيرة التي أبرمتها أندية صندوق الاستثمار السعودي.

وقال تشيفرين في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية قبل إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس: "بإمكان الأندية الأوروبية فقط المشاركة في دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر".

ورغم النمو المالي القوي للدوري السعودي، والذي جذب لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو، نيمار، وساديو ماني، لا يرى تشيفرين أن السعودية تهدد كرة القدم الأوروبية.

وقال تشيفرين: "كان هناك وضع مماثل مع الصين، والتي جلبت لاعبين في نهاية مسيرتهم وقدمت لهم الكثير من الأموال، بعدها كانت النتيجة عدم تطور الكرة الصينية".