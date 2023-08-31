رئيس يويفا يحسم مشاركة الأندية السعودية بدوري أبطال أوروبا
نفى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين، التقارير التي تشير إلى أن الأندية السعودية سيتم السماح لها بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في المستقبل.
ويخطط الاتحاد السعودي لكرة القدم لمشاركة أحد أندية المملكة في دوري أبطال أوروبا، لموسم 2025، بعد الصفقات الكبيرة التي أبرمتها أندية صندوق الاستثمار السعودي.
وقال تشيفرين في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية قبل إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس: "بإمكان الأندية الأوروبية فقط المشاركة في دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر".
ورغم النمو المالي القوي للدوري السعودي، والذي جذب لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو، نيمار، وساديو ماني، لا يرى تشيفرين أن السعودية تهدد كرة القدم الأوروبية.
وقال تشيفرين: "كان هناك وضع مماثل مع الصين، والتي جلبت لاعبين في نهاية مسيرتهم وقدمت لهم الكثير من الأموال، بعدها كانت النتيجة عدم تطور الكرة الصينية".
ويحاول اتحاد القدم السعودي الحصول على دعوة لمقعد في البطولة الأوروبية الأكبر للأندية، للفريق الفائز بالدوري.
وبعد انضمام رونالدو لنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تعاقد "العالمي" مع كل من: ساديو ماني، بروزوفيتش، سيكو فوفانا، وأليكس تيليس.
ونجح الهلال الغريم التقليدي للنصر في إبرام تعاقدات مع كل من: نيفيز، سافيتش، مالكوم، كوليبالي، وأخيرًا نيمار دا سيلفا.
أهلي جدة نجح هو الآخر في التعاقد مع رياض محرز، وفيرمينو، وماكسيمان، وإدوارد ميندي.
وأخيرًا، نادي اتحاد جدة بطل الدوري للنسخة الماضية، ضم كلًا من: كريم بنزيما، كانتي، جوتا، فابينيو.
بينما ضم نادي الاتفاق: هيندرسون، موسمي ديمبيلي، جاك هندري.